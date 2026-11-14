Reprodução/White House Donald Trump disse que a derrota dos republicanos nas midturns não são uma derrota pessoal

A Casa Branca e o Departamento de Transporte dos Estados Unidos pediram ao Congresso a aprovação de mais de US$ 30 bilhões para modernizar os aeroportos e o sistema de controle de tráfego aéreo americano.

O valor representa pouco mais de R$ 170 bilhões.

O pedido foi feito nesta sexta-feira (13) em meio ao caos envolvendo a paralisação das operações aéreas em todo o território americano. As informações são da agência de notícias Reuters.

Do valor total solicitado, cerca de US$ 2 bilhões (R$ 11,3 bilhões) seriam usados para substituir e melhorar as torres de controle de tráfego aéreo da Administração Federal de Aviação (FAA).

Além disso, outros US$ 18 bilhões (R$ 102 bilhões) iriam ser destinados para projetos relacionados a aeroportos, como a modernização ou substituição de terminais antigos.

As principais companhias aéreas, como a American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines e Southwest Airlines, manifestaram apoio ao pedido.

Ainda segundo a Reuters, atualmente, a FAA depende de computadores com décadas de uso. Em comunicado, o secretário de Transporte dos Estados Unidos, Sean Duffy, afirmou que o sistema de tráfego aéreo americano "é muito velho".

Duffy também explicou que foram registradas inconsistências entre radar com as torres.

No ano passado, em julho de 2025, o Congresso Americano já havia aprovado um investimento de US$ 12,5 bilhões (R$ 70 bilhões) ao longo de cinco anos, para modernizar o controle de tráfego aéreo e aumentar a contratação de controladores.

Suspensão e caos

As decolagens em todos os aeroportos dos Estados Unidos foram suspensas nesta sexta-feira (13) por motivos de segurança e devido a circunstâncias extraordinárias.

A suspensão foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

As autoridades informaram que foi detectado um problema de comunicação que afeta os centros de controle responsáveis pelo tráfego nas rotas aéreas do país.

Por enquanto, a hipótese mais provável para a anomalia é a de um excesso de dados. Sistemas de comunicação teriam ficado sobrecarregados.

A imprensa americana afirmou que não há indícios de ataque cibernético. Além disso, segundo o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, não há indícios de algo mal-intencionado.

Após cerca de 4 horas com voos cancelados, o espaço aéreo americano foi reaberto durante a noite desta sexta-feira (13). De acordo com o FlightRadar, mais de 6,6 mil voos foram cancelados e cerca de 8,6 mil sofreram atrasos.

Apesar de ter sido retomada, a operação das empresas aéreas pode ficar comprometida por dias.

Segundo a agência Reuters, foi a maior interrupção das operações em nível nacional desde o dia 11 de setembro de 2001, quando o World Trade Center e o Pentágono foram alvos de um atentado que deixou milhares de mortos.



