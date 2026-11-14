Divulgação/American Airlines EUA liberam voos, mas situação deve demorar a ser normalizada

Depois de cerca de 4 horas com voos cancelados nos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação (FAA) suspendeu a paralisação das operações aéreas. Autoridades, no entanto, alertam que as operações nos aeroportos não vai ser normalizada de imediato.

Por enquanto, a hipótese mais provável para a anomalia é a de um excesso de dados. Sistemas de comunicação teriam ficado sobrecarregados.

A operação das empresas aéreas pode ficar comprometida por dias, apesar da retomada.

Causas desconhecidas

Por enquanto, não há indícios de algo “mal-intencionado” por trás da paralisação, afirmou o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, de acordo com a NBC.

Segundo a agencia Reuters, foi a maior interrupção das operações em nível nacional desde io 11 de setembro de 2001, quando o World Trade Center e o Pentágono foram alvos de um atentado que deixou milhares de mortos.

Reabertura

De acordo com o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, que o espaço aéreo loca. foi reaberto às 20h15 (horário do Leste dos EUA, 22h15 no horário de Brasília). Ainda segundo a agência de noticias, as decolagens seriam retomadas gradualmente.

Mais de 6.6 mil voos foram cancelados e 8.6 mil sofreram atrasos, de acordo com o FlightRadar.



