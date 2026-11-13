Reprodução/American Airlines Avião da American Airlines, na pista

As decolagens em todos os aeroportos dos Estados Unidos foram suspensas nesta terça-feira (13) “por motivos de segurança e devido a circunstâncias extraordinárias”. A suspensão foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), em comunicado, emitido às 17h54 (horário de Brasília).

Logo depois, as autoridades informaram que foi detectado um problema de comunicação que afeta os centros de controle responsáveis pelo tráfego nas rotas aéreas do país.

Segundo o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, técnicos da FAA investigam a falha neste momento.

Por conta disso, até nova determinação, os voos que já estão no ar podem pousar, mas aeronaves que estão em solo não podem decolar.

A restrição também afeta o planejamento de voos internacionais. De acordo com a FAA, serão avaliadas, caso a caso, as aeronaves que chegam do exterior.

Não foi confirmado quanto tempo a suspensão deve permanecer em vigor. A previsão inicial era que a restrição durasse até as 22h UTC (19h no horário de Brasília).

O fato ocorreu após relatos de falhas nas frequências de comunicação entre os controladores em Chicago.

*Reportagem em atualização