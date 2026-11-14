Ricardo Stuckert/PR Lula e Donald Trump ainda não se encontraram depois da reeleição do brasileiro

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, disse nesta sexta-feira (14) que considera “muito provável” um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a reunião do G20, em dezembro.

A cúpula, que reúne líderes das maiores economias do mundo, acontecerá em Miami, nos dias 14 e 15, e poderá colocar os dois presidentes no mesmo local.

Eu acho que é possível que exista um encontro durante o G20 lá em Miami, em dezembro. É muito provável, porque os dois presidentes estarão no mesmo ambiente e não há nada que impeça que eles se encontrem. Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.





Márcio Elias Rosa acompanha Lula na viagem à Ásia, onde o presidente brasileiro participa da 49ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Trump também deve viajar às Filipinas para participar do evento, mas os dois não devem se encontrar no país por causa de um desencontro em suas agendas. Lula deixa as Filipinas neste domingo (15), enquanto Trump deve chegar ao país na segunda-feira (16).

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Elias Rosa também comentou as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Segundo ele, o diálogo entre os dois países continua “bom”, e o governo brasileiro espera receber uma proposta da Casa Branca para dar continuidade às negociações sobre o aumento das tarifas cobradas sobre produtos brasileiros.





Primeiro encontro após reeleição de Lula

Se a reunião em Miami acontecer, será o primeiro encontro entre Lula e Trump desde a reeleição, em 25 de outubro.

Até o momento, o governo dos Estados Unidos não reconheceu a vitória de Lula nas eleições. Durante o período eleitoral, Trump chegou a afirmar, sem apresentar provas, que a votação “pareceu fraudada”. Apesar da declaração, o republicano também disse que gosta do presidente brasileiro.