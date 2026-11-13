John McArthur/Unsplash Aviões só podem pousar nos EUA

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, disse que a suspensão de todas as decolagens em todos os aeroportos do país nesta sexta-feira (13) descartou a ocorrência de ataques e reafirmou que a medida se deu por um "problema de telecomunicação".

Em comunicado emitido às 17h54 (horário de Brasília), a Administração Federal de Aviação do país (FAA, na sigla em inglês) anunciou a suspensão dos voos no território americano “por motivos de segurança e devido a circunstâncias extraordinárias”.

A orientação é que todos os voos com partida prevista nos Estados Unidos permaneçam em solo até novo aviso.

Em entrevista na Casa Branca, Mullin afirmou que "não há motivos" para preocupação com um possível ataque.

"Até agora, não há sinal de que se trate de um ataque contra nós. Trata-se, por ora, apenas de uma falha nas telecomunicações. Isso levará algum tempo para ser resolvido", disse.

E reforço que não há motivo para medo ou preocupado com seus familiares.

“Isso não é um novo 11 de setembro. O que ocorre agora é uma falha nas telecomunicações. É algo bem diferente."

A suspensão foi anunciada depois que a FAA interrompeu o tráfego aéreo em Chicago devido a problemas de comunicação entre os controladores de voo.

Segundo a agência, os voos internacionais com destino aos Estados Unidos serão avaliados individualmente.

Atrasos e retomada

Quase 7 mil voos nos Estados Unidos foram atrasados ou cancelados em consequência da suspensão nacional.

A previsão inicial era que a restrição durasse até as 22h UTC (19h no horário de Brasília), mas a suspensão persiste.

A suspensão de todas as decolagens nos Estados Unidos tem precedente recente: isso ocorreu duas outras vezes, em janeiro de 2023 e antes no atentado de 11 de setembro de 2001.