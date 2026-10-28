Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deixou o Brasil e chegou aos Estados Unidos com a família após descumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinava a entrega dos passaportes e proibia o senador de sair do país. A viagem pode ter consequências jurídicas e abrir caminho para novas medidas judiciais, incluindo um eventual pedido de prisão preventiva.

No entanto, a possibilidade de prisão divide especialistas em Direito Penal ouvidos pelo iG. Para o advogado Felipe Gallo da Frana, mestre em Direito Político pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a saída do território nacional em desacordo com a decisão pode demonstrar risco à aplicação da lei penal e justificar uma medida mais severa, desde que os requisitos legais sejam comprovados. Já Plínio Nunes, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP), ressalta que a Constituição estabelece limites específicos à prisão cautelar de parlamentares.

Flávio chegou a Miami nesta quarta-feira (28), acompanhado da mulher e das duas filhas. A chegada ocorreu depois de o senador não entregar os passaportes no prazo determinado pela Justiça. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio à entrada do parlamentar no país, e o governo americano confirmou que concederá vistos a ele e aos familiares.

A Polícia Federal (PF) cancelou os passaportes brasileiros do senador e comunicou o descumprimento da ordem ao Supremo. A permanência nos Estados Unidos, contudo, não impede automaticamente o avanço de investigações no Brasil. A possibilidade de novas medidas depende da análise dos fatos, dos requisitos previstos no Código de Processo Penal e das garantias constitucionais aplicáveis a Flávio por ainda ser senador.

Descumprimento pode justificar novas medidas?

Para Felipe Gallo da Frana, o descumprimento injustificado da ordem judicial pode demonstrar risco à aplicação da lei penal. Na avaliação do advogado, a saída do território nacional, nas circunstâncias relatadas, pode fundamentar uma medida mais severa.

Arquivo pessoal Felipe Gallo da Frana, advogado, Mestre em Direito Político pela UFMG





Gallo cita os artigos 282, parágrafo 4º, e 312, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal (CPP), que tratam das consequências do descumprimento de medidas cautelares e da possibilidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Entretanto, o advogado ressalta que a custódia não pode ser decretada automaticamente. O magistrado precisa fundamentar a decisão, demonstrar que estão preenchidas as condições previstas na legislação e justificar por que medidas menos gravosas seriam insuficientes.

“Cabe ao relator do caso demonstrar expressamente a necessidade da custódia cautelar”, afirma Gallo, ao destacar a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

O especialista também considera possíveis medidas patrimoniais para assegurar a eficácia do processo, como bloqueios de ativos financeiros e restrições sobre bens. Essas providências, porém, dependem de fundamento jurídico específico e não decorrem automaticamente da saída do país.

Imunidade parlamentar impõe limites à prisão

Plínio Nunes chama atenção para o artigo 53, parágrafo 2º, da Constituição Federal. O dispositivo estabelece que deputados e senadores não podem ser presos desde a expedição do diploma, salvo em flagrante de crime inafiançável.

Arquivo pessoal Plínio Nunes, advogado e doutor em Direito Penal pela USP





O advogado destaca ainda o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.526, no qual o STF definiu parâmetros para a aplicação de medidas cautelares a parlamentares. Conforme o entendimento firmado pela Corte, o Judiciário pode impor medidas como a retenção de passaporte, mas há limites constitucionais para a prisão cautelar de congressistas.

“Esses precedentes demonstram que a imunidade parlamentar não constitui uma proteção intransponível contra a prisão”, avalia Nunes. Contudo, ele ressalta que uma eventual medida contra Flávio precisa ser examinada à luz das garantias constitucionais específicas dos integrantes do Congresso.

A análise torna o caso juridicamente mais complexo. Embora o descumprimento de uma ordem possa levar à revisão das cautelares, a possibilidade de prisão preventiva de um senador não pode ser avaliada apenas com base nas regras gerais do Código de Processo Penal. É necessário considerar também a interpretação constitucional estabelecida pelo Supremo.

Saída do país, sozinha, não basta

Nunes afirma que viajar para o exterior, por si só, não constitui motivo suficiente para decretar prisão preventiva. O ponto central é verificar se existem elementos concretos de que a saída foi utilizada para frustrar a aplicação da lei penal ou descumprir deliberadamente uma determinação judicial.

O artigo 312 do CPP exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração de perigo concreto decorrente da liberdade do investigado ou acusado. A medida também depende das condições legais de admissibilidade e da necessidade de proteção do processo.

O especialista cita como exemplo o caso da ex-deputada federal Carla Zambelli. Em 2025, após sua saída do Brasil, Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva dela, a pedido da Procuradoria-Geral da República, com fundamento, entre outros pontos, no risco de fuga e na possibilidade de evitar a aplicação da lei penal. Posteriormente, após o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a prisão definitiva.

Nunes também menciona os casos dos ex-deputados Daniel Silveira, por condutas consideradas atentatórias às instituições democráticas e Chiquinho Brazão, no caso de assassinato de Marielle Franco, cujas prisões foram submetidas ao controle da Câmara dos Deputados.

No entanto, ele ressalta que esses dois últimos episódios envolveram circunstâncias jurídicas específicas, em razão do reconhecimento de crime inafiançável. Já da Zambelli envolveu inicialmente uma prisão preventiva por risco de fuga, posteriormente substituída por prisão definitiva.

"Isso significa que, em relação a Flávio Bolsonaro, a condição de senador não impede a adoção de medidas judiciais, mas exige que uma eventual prisão seja examinada à luz do artigo 53 da Constituição", destaca Nunes.

Retenção e cancelamento de passaporte são diferentes

Os entrevistados também destacam a diferença entre reter um passaporte e cancelar o documento. A retenção consiste na apreensão física do documento para impedir o embarque, enquanto o cancelamento invalida sua utilização para viagens internacionais nos sistemas pertinentes.

Segundo Gallo, a ordem contra Flávio previa a entrega dos passaportes. O descumprimento da determinação pode indicar que a medida não foi suficiente para impedir a saída e ser considerado na avaliação sobre a necessidade de outras providências.

Nunes, por sua vez, enfatiza que o cancelamento do documento não equivale, por si só, à proibição de deixar o país. Essa restrição decorre da decisão judicial. Da mesma forma, a invalidação do passaporte brasileiro não significa automaticamente que as autoridades estrangeiras irão deportar ou impedir a permanência do senador em seu território.

Reportagens sobre a viagem indicaram que Flávio teria utilizado um passaporte italiano para entrar na Argentina. O cancelamento dos documentos brasileiros não impediu a saída pela rota utilizada.

Nesse sentido, Gallo explica que no caso dos passaportes estrangeiros com dupla nacionalidade o Judiciáro brasiliero pode apenas apreender o documento físico em solo nacional, pois o cancelamento formal depende do Estado emissor.

Apoio de Trump e vistos não impedem investigação

A permanência de Flávio nos Estados Unidos não impede o avanço de uma investigação ou de eventual ação penal no Brasil. De acordo com os especialistas, as autoridades podem continuar a produzir provas e recorrer a mecanismos de cooperação jurídica internacional para obter informações e documentos no exterior, observadas as regras aplicáveis.

O presidente Donald Trump manifestou apoio à entrada do senador nos Estados Unidos . O Departamento de Estado americano também confirmou que o governo concederá vistos a Flávio e aos familiares. Entretanto, a autorização migratória não representa imunidade contra procedimentos judiciais brasileiros.

Gallo afirma que, caso exista um mandado de prisão válido, as autoridades brasileiras podem avaliar mecanismos de cooperação policial internacional, como a Difusão Vermelha da Interpol, além de eventual pedido de extradição. Esses procedimentos não decorrem automaticamente do descumprimento da ordem judicial e dependem de requisitos próprios.

A inclusão na Difusão Vermelha não equivale a um mandado internacional de prisão com execução automática em todos os países. Uma eventual detenção no exterior depende da legislação local e dos procedimentos de cooperação aplicáveis.

Nunes também ressalta que a concessão de visto por outro país não concede imunidade penal nem encerra os procedimentos no Brasil. Eventuais pedidos de extradição ou de produção de provas precisam seguir os instrumentos jurídicos pertinentes.

No entanto, se o governo americano conceder algum tipo de proteção migratória ou asilo, isso poderá tornar mais complexa uma eventual extradição, mas não vai encerrar automaticamente os procedimentos criminais brasileiros.

"A Justiça brasileira não perde sua jurisdição simplesmente porque o investigado atravessou a fronteira. O que pode mudar são os instrumentos necessários para assegurar a investigação, o processo e a eventual execução de uma decisão judicial", explica Nunes.





Ausência de manifestação prévia da PGR pode ser questionada?

Outro ponto é a ausência de manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes da decisão que determinou as medidas contra Flávio. Para Nunes, essa circunstância pode ser questionada, mas não torna a decisão automaticamente ilegal.

O especialista explica que o Código de Processo Penal admite, em situações justificadas, decisões cautelares urgentes sem a manifestação prévia de todas as partes. A avaliação depende de como a medida foi solicitada, da urgência apresentada e da fundamentação utilizada pelo magistrado.

A situação seria diferente se a medida tivesse sido determinada de ofício, sem provocação legítima, ou se uma exigência legal de participação do Ministério Público tivesse sido desrespeitada. Nesses casos, poderiam surgir questionamentos mais consistentes sobre a validade da decisão.

Para concluir se houve alguma irregularidade, seria necessário examinar o conteúdo integral da decisão, o pedido da Polícia Federal e as justificativas apresentadas para a adoção das medidas sem manifestação prévia da PGR.

Assim, embora os especialistas apontem que o descumprimento de uma ordem judicial pode ter consequências, uma eventual prisão de Flávio depende da análise concreta dos fatos, dos requisitos do Código de Processo Penal e dos limites constitucionais aplicáveis aos parlamentares.