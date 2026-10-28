Reprodução/6 South Florida/NBC Miami Flávio Bolsonaro e familiares chegam à Flórida





O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28), acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas. A aeronave particular que transportava o grupo pousou na Flórida por volta das 10h30, no horário de Brasília, segundo informações da Reuters.





Imagens: Reprodução/6 South Florida/NBC Miami

A viagem ocorreu depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o parlamentar entregasse seus passaportes e o proibiu de deixar o Brasil. Flávio deixou o território brasileiro na noite de terça-feira (27), atravessando a fronteira com a Argentina antes de embarcar em um voo privado rumo aos Estados Unidos.

Após a chegada à Flórida, o grupo deve descansar nesta quarta-feira (28), antes de uma entrevista coletiva prevista para a tarde de quinta-feira (29), segundo informou a CNN Brasil. A previsão foi divulgada pelo jornalista Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro, irmão do senador que vive nos EUA. Em mensagem, ele afirmou que Flávio está em segurança e descansando com a família. O horário e o local da coletiva ainda serão divulgados.

Como foi o trajeto até os Estados Unidos

De acordo com informações da Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio, a mulher e as filhas entraram no país vizinho às 22h50 de terça-feira, pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones.

Cerca de 40 minutos depois, o grupo embarcou em uma aeronave particular operada pela empresa Baires Fly, com destino inicial a Guayaquil, no Equador. O avião pousou na cidade equatoriana na manhã de quarta-feira para abastecer e, pouco depois, decolou novamente em direção a Miami.

O trajeto chamou atenção por passar por outros países sul-americanos antes de seguir para os Estados Unidos. Segundo informações publicadas sobre o voo, a aeronave não cruzou o espaço aéreo brasileiro durante o percurso.

Governo Trump autorizou entrada de Flávio

Na terça-feira (27), o governo dos Estados Unidos informou que concederia vistos a Flávio Bolsonaro e aos familiares, permitindo a entrada do grupo em território norte-americano.

O presidente Donald Trump também declarou apoio à chegada do senador e voltou a questionar, sem apresentar provas, o resultado da eleição presidencial brasileira. Flávio foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, realizado no domingo (25).

Reprodução/6 South Florida/NBC Miami Flávio Bolsonaro chega nos Estados Unidos com a família





Flávio é alvo de investigações no Supremo

O senador é investigado em procedimentos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Um deles apura possíveis irregularidades relacionadas ao financiamento do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, e envolve repasses atribuídos a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Outra investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro em negócios relacionados ao advogado Willer Tomaz e ao setor de apostas. Segundo informações divulgadas sobre o inquérito, a Polícia Federal identificou registros que apontariam Flávio como “usuário master” de uma conta bancária vinculada à empresa Alcazar Holdings, pertencente a Tomaz, que está em Miami desde 25 de agosto.





As apurações seguem em andamento. A existência de uma investigação não significa que os crimes suspeitos tenham sido comprovados.