Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PL

Investigações da Polícia Federal sobre a relação do candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o advogado Willer Tomaz reúnem elementos que, para os investigadores, conectam o senador ao universo das apostas online, mais especificamente à Best Bet, uma casa de apostas licenciada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).

A investigação teve origem em um inquérito conduzido pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul que apurava suspeitas envolvendo plataformas de pagamento digital e o setor de apostas. A PF identificou e-mails que apontariam Flávio como "usuário master" de uma conta bancária de uma empresa de Tomaz. O Supremo Tribunal Federal autorizou a corporação a apurar suspeitas de lavagem de dinheiro e investigar se Flávio Bolsonaro seria sócio oculto da Best Bet.

Tomaz no radar da PF

Conhecido por advogar para políticos, Tomaz também aparece como personagem de diferentes investigações da Polícia Federal, como a que apura desdobramentos do escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Reportagens do Estadão mostram que a PF apreendeu aeronaves, documentos e registros financeiros ligados a ele e passou a investigar seu patrimônio e suas movimentações financeiras.

O advogado é investigado sob suspeita de participação em operações financeiras que poderiam envolver recursos provenientes das fraudes.

Segundo reportagem da revista piauí, Tomaz também teria estruturado uma rede de empresas ligada ao ecossistema de apostas, que levou a PF do Rio Grande do Sul a encontrar "elementos indicativos de vínculo de controle ou propriedade de fato sobre a Rede Loto", cuja casa de jogos é a Best Bet.

A ascensão e a queda da Best Bet

Central nas investigações, a Best Bet é controlada pela Cathedral Holdings, sediada na Ilha da Madeira, em Portugal, e foi criada em 2023, pouco antes de receber autorização da Loterj para operar apostas esportivas.

A PF avalia que o então presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, mantinha relação de amizade próxima com Tomaz. Graças a uma interpretação adotada pela autarquia fluminense, a Best Bet passou a atuar em todo o país mesmo possuindo licença estadual.

A operação nacional foi posteriormente contestada pelo governo federal e limitada por decisão do ministro André Mendonça, do STF. Após perder esse direito, a Best Bet teria parado de operar, segundo a revista piauí.

Documentos do Ministério da Fazenda obtidos pela Folha de S. Paulo apontam que entre valores ganhos e reapostados, Tomaz movimentou cerca de R$ 5 bilhões em apostas esportivas apenas em 2025. A Fazenda considerou as operações atípicas e questionou por que não houve comunicação às autoridades responsáveis pela prevenção à lavagem de dinheiro.

Proximidade entre Flávio e Willer

A relação entre Willer e Flávio surgiu durante a quebra do sigilo da nuvem digital de Tomaz, que acabou revelando documentos pessoais do senador, como fotos, registros de encontros, viagens e contatos frequentes entre os dois.

A Folha de S.Paulo revelou que ambos viajaram juntos para diversos países em voos compartilhados contratados por meio da Cathedral Holdings. Os investigadores também localizaram registros de comunicação entre os dois por meio de aplicativos de mensagens criptografadas.

Reportagem de Malu Gaspar, em O Globo, mostrou que a corporação encontrou e-mails de uma funcionária de Tomaz enviados ao banco Santander em 22 de maio de 2025, poucos meses antes do fechamento da Best Bet, indicando que Flávio aparecia como "usuário master" de uma conta bancária da Alcazar Holdings, empresa sediada na Ilha da Madeira e controlada por Willer Tomaz.

A investigação ainda identificou possíveis conexões patrimoniais. Segundo O Globo, a Alcazar detinha um terço da empresa proprietária de um jato Legacy 650 utilizado por Flávio e Willer em viagens internacionais. Em um dos relatórios, a PF afirma que a proximidade entre eles merecia "especial atenção" dos investigadores, mostrou o Estadão.

Empresas ligadas e suspeitas de participação indireta

Investigação da piauí afirma que a Alcazar mantinha relações financeiras com a Cathedral Holdings, controladora da Best Bet, e que ambas funcionavam formalmente no mesmo endereço: uma sala comercial em Funchal, na Ilha da Madeira.

Segundo a reportagem, a Alcazar Holdings foi fundada por Willer Tomaz depois de o advogado tornar a Cathedral Holdings controladora da Best Bet. Além de compartilhar o mesmo proprietário e endereço, as duas companhias tinham o mesmo administrador e, segundo documentos contábeis analisados pela revista, apresentavam movimentações financeiras compatíveis. Um auditor ouvido pela publicação afirmou que os registros sugerem uma forte integração financeira entre as duas estruturas.

A sequência levantou a suspeita de que o senador pudesse ter participação indireta no negócio de apostas esportivasde Willer sem aparecer formalmente no quadro societário. De acordo com os investigadores, a condição de usuário master da conta da Alcazar permitia acesso elevado à administração da conta, incluindo consulta a saldos, extratos e movimentações financeiras. A PF investiga se o acesso de Flávio à conta constitui indício de participação indireta no negócio.

Flavio e Tomaz negam irregularidades

Em notas enviadas aos veículos que publicaram as reportagens, Flávio Bolsonaro afirma que nunca manteve conta conjunta com Willer Tomaz nem teve participação societária em empresas ligadas à Best Bet. Segundo o senador, o e-mail do Santander citado pela investigação apenas demonstra a correção de uma vinculação indevida.

Já Willer sustenta que sua relação com Flávio é exclusivamente de amizade, nega que os dois tenham compartilhado contas bancárias ou negócios e afirma que as viagens realizadas em conjunto foram viagens de lazer entre amigos e familiares, sem qualquer contrapartida financeira.

O advogado também rejeita as suspeitas de participação oculta em empresas ou esquemas de lavagem de dinheiro, classifica as conclusões da PF como ilações com motivação político-eleitoral. Segundo sua defesa, a Rede Loto jamais operou como plataforma de apostas nos moldes descritos pelas investigações e não houve circulação irregular de recursos entre as empresas citadas. À Justiça, a defesa do advogado também já alegou que ele sofreria de ludopatia (vício em jogo).

gq/ra (ots)