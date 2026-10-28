Foto: Reprodução Flávio Bolsonaro e Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca no início de 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na madrugada desta quarta-feira (28) que aprova a entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no país com a mulher e as duas filhas. A declaração ocorre após o governo americano anunciar a concessão de vistos à família e em meio à repercussão da fuga do parlamentar do Brasil, depois de ele descumprir uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar seus passaportes.

Ao desembarcar na Base Aérea de Maryland, após participar de um comício no Texas, Trump disse que não sabia exatamente onde Flávio estava, mas que autorizaria sua entrada nos Estados Unidos.

“Não sei onde ele está. Ouvi dizer que ele está na Argentina. Mas eu certamente aprovaria [o ingresso de Flávio no país com a família]”, afirmou o presidente americano.

Na terça-feira (27), o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que concederá vistos ao senador e a seus familiares, permitindo a entrada do grupo em território americano.

Trump também voltou a criticar a eleição presidencial brasileira, realizada no domingo (25), na qual Flávio foi derrotado. O republicano classificou o pleito como “muito estranho”, mas negou ter se envolvido na disputa.

“A maneira como eles chegaram ao resultado foi terrível”, declarou Trump. Em seguida, acrescentou: “Mas eu não estava envolvido. É o Brasil, um outro país”.

O presidente americano afirmou ainda que conhece Lula, já Flávio “um pouco” e disse conhecer “muito bem” o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador. Segundo Trump, Jair Bolsonaro foi “tratado muito mal”.

O ex-presidente brasileiro cumpre prisão domiciliar em Brasília após ser condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil após ordem de Moraes

A viagem do senador ganhou repercussão depois que Alexandre de Moraes determinou, na noite de domingo (25), que ele entregasse seus passaportes à Polícia Federa l. O prazo para o cumprimento da decisão terminou às 11h de terça-feira, mas Flávio não apresentou os documentos.

No fim da noite de terça-feira, o senador e seus familiares cruzaram a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguazú, na Argentina. A entrada do grupo no país vizinho foi confirmada pela Direção Nacional de Migrações argentina.

De acordo com o órgão, Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro atravessaram a fronteira às 22h50. Os quatro apresentaram documentos válidos para a viagem e não tinham impedimentos legais para entrar na Argentina.

Após a travessia, o grupo embarcou em um jato particular com destino a Guayaquil, no Equador. As informações sobre o deslocamento foram divulgadas pelo órgão migratório argentino na madrugada desta quarta-feira.

Segundo o site argentino Infobae, Guayaquil será apenas uma parada para reabastecimento, e o destino final da aeronave é os Estados Unidos. A rota escolhida evita o sobrevoo do território brasileiro.

A publicação identificou o avião como um jato Gulfstream G400, de prefixo LV-JQW. As informações sobre o trajeto e a aeronave foram divulgadas pelo veículo argentino.

A BBC News também informou que Flávio chegou aos Estados Unidos pela Flórida e se encontrou com o irmão, Eduardo Bolsonaro. Até o momento, o governo americano não detalhou publicamente todos os aspectos da viagem.

Por que Flávio Bolsonaro é investigado?

A determinação de Moraes para a entrega dos passaportes foi tomada em um inquérito que investiga Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz por suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A apuração envolve um suposto esquema relacionado a empresas ligadas ao advogado e a casas de apostas. Flávio e Tomaz reconhecem a amizade, mas negam que sejam sócios e rejeitam a existência de irregularidades.

O senador também é investigado pela Polícia Federal em outro procedimento, que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento da produção de "Dark Horse", filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As investigações estão em andamento, e a condição de investigado não significa que tenha havido condenação pelos fatos apurados.

A concessão de vistos pelo governo americano permite que Flávio e seus familiares solicitem ingresso no país conforme as condições estabelecidas pelas autoridades migratórias. A medida, porém, não revoga a determinação judicial brasileira relativa aos passaportes nem interfere automaticamente nas investigações em curso.