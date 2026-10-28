Reprodução Flávio Bolsonaro usou brasão antigo do Brasil em versão da carta

Após chegar aos Estados Unidos, o senador e ex-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), divulgou uma carta nesta quarta-feira (28). O documento usava uma versão antiga do brasão do Brasil. O símbolo foi substituído há quase 60 anos.

A imagem estava presente na primeira versão da carta do senador. Além do símbolo antigo, ele se declarava o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”.

Nesta versão, o brasão usado na carta estava com a inscrição "Estados Unidos do Brazil", que deixou de ser utilizada oficialmente em fevereiro de 1968.

Esta versão do brasão foi instituída em 19 de novembro de 1889, quatro dias após a Proclamação da República.

Mais tarde, durante a ditadura militar, com a promulgação da Constituição de 1967, o nome do país deixou de ser Estados Unidos do Brazil e passou a ser República Federativa do Brasil.

A substituição foi feita em 15 de março de 1967 e decretada de forma oficial em fevereiro de 1968, com a promulgação da lei nº 5.389.

Após alterar o conteúdo da carta, Flávio Bolsonaro também mudou o símbolo usado no documento.

A carta

O senador e ex-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL) divulgou, nesta quarta-feira (28), uma carta questionando o resultado do segundo turno das eleições de 2026.

Após ter fugido com sua esposa e suas duas filhas, ele se declarou como "presidente eleito do Brasil", alegando estar sofrendo perseguição política e afirmou que irá liderar a oposição ao governo de Luis Inácio Lula da Silva (PT) a partir dos Estados Unidos.

Depois, mudou o conteúdo de uma carta divulgada nesta quarta-feira (28) e retirou do documento o trecho em que se declarava o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Na nova versão, o parlamentar passou a se definir como “o líder do Brasil”.

O candidato do PL também agradeceu a Donald Trump e Javier Milei pelo acolhimento.

Sem apresentar provas, o parlamentar defendeu ainda que houve fraude eleitoral no último domingo (25) e solicitou a cassação da chapa de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Flávio foi derrotado pelo presidente no segundo turno, por 48,21% a 51,79% dos votos válidos. O resultado do pleito foi reconhecido pelo Partido Liberal (PL), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo candidato Alfredo Gaspar.

Leia a carta na íntegra aqui.



