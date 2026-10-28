Lula Marques/ Agência Brasil - 09/04/2024 Sérgio Moro

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), classificou como “compreensível”a fuga de Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil . A declaração foi publicada nesta terça-feira (27), após o senador, derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, embarcar em um voo na região de Puerto Iguazú, na Argentina , cidade que faz fronteira com Foz do Iguaçu (PR).

Em uma publicação nas redes sociais, Moro questionou a possibilidade de o passaporte de um candidato da oposição ser apreendido logo após a disputa eleitoral.

Moro discorda de apreensão

Ao comentar o episódio, Moro levantou dúvidas sobre as circunstâncias que poderiam levar à apreensão do documento do senador.

Em que tipo de país o candidato da oposição à presidência, que teve 59 milhões de votos, tem o seu passaporte apreendido no dia seguinte à eleição?





A declaração foi uma manifestação de apoio à saída de Flávio do território brasileiro. Ao considerar a decisão compreensível, Moro criticou o cenário político e jurídico que, em sua avaliação, poderia justificar a preocupação do parlamentar.

Saída ocorreu pela fronteira com a Argentina

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil pela região de Puerto Iguazú, no território argentino, próxima a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

O deslocamento ocorreu depois da derrota do senador no segundo turno das eleições presidenciais. Até o momento, o trecho divulgado da declaração de Moro não detalha outros motivos para a viagem nem apresenta informações adicionais sobre o destino final do parlamentar.

O episódio ocorre em meio à repercussão política após a disputa eleitora l e às discussões sobre as medidas que poderiam atingir integrantes da oposição.