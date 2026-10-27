Joédson Alves/Agência Brasil Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato democrata ao Congresso dos Estados Unidos pelo Texas Isaiah Martin afirmou nesta terça-feira (27) que pretende deportar Flávio Bolsonaro (PL-RJ) caso seu partido retome o poder necessário para executar a medida. Em uma série de publicações na rede social X, o político criticou a possível permanência do senador brasileiro em território americano e sugeriu que o Brasil poderia buscá-lo diretamente nos Estados Unidos.

Martin reagiu a uma publicação de Simón Levy, aliado do presidente Donald Trump, que informou que Flávio havia deixado o Brasil e seguia para os Estados Unidos. Segundo Levy, uma operação de proteção americana estaria em andamento para garantir a segurança do parlamentar.

Em resposta, o democrata afirmou que a deportação de Flávio ocorreria já no primeiro dia de uma eventual mudança de governo. Ele também mencionou a possibilidade de autoridades brasileiras retirarem o senador do país durante a noite, em uma operação com helicóptero.

Any effort to give Flavio Bolsonaro a security detail should be defunded the moment Democrats take back Congress. I hope Brazil freezes his assets so he can’t pay for one either. Then, on day one, once Trump is gone, all the Bolsonaros must be deported. Get those thugs out of here!! — Isaiah Martin (@isaiahrmartin) October 27, 2026





Democrata critica possível uso de dinheiro público

Em outras postagens, Isaiah Martin questionou a possibilidade de recursos dos contribuintes americanos serem utilizados para custear a segurança e o deslocamento de Flávio Bolsonaro. O candidato defendeu que eventuais despesas desse tipo sejam investigadas e interrompidas caso os democratas recuperem o controle do Congresso nas eleições legislativas de meio de mandato, conhecidas como midterms.

O político também pediu que os integrantes da família Bolsonaro sejam incluídos entre as prioridades de deportação após a saída de Trump da Presidência. Em outra manifestação, sugeriu o congelamento dos bens de Flávio no Brasil como forma de dificultar o financiamento de uma eventual equipe de segurança nos Estados Unidos.

As declarações foram feitas em tom de oposição política ao governo republicano. Até o momento, as publicações não representam uma decisão oficial do governo dos Estados Unidos nem indicam a existência de um procedimento formal de deportação contra Flávio.







