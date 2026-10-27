O candidato democrata ao Congresso dos Estados Unidos pelo Texas Isaiah Martin afirmou nesta terça-feira (27) que pretende deportar Flávio Bolsonaro (PL-RJ) caso seu partido retome o poder necessário para executar a medida. Em uma série de publicações na rede social X, o político criticou a possível permanência do senador brasileiro em território americano e sugeriu que o Brasil poderia buscá-lo diretamente nos Estados Unidos.
Martin reagiu a uma publicação de Simón Levy, aliado do presidente Donald Trump, que informou que Flávio havia deixado o Brasil e seguia para os Estados Unidos. Segundo Levy, uma operação de proteção americana estaria em andamento para garantir a segurança do parlamentar.
Em resposta, o democrata afirmou que a deportação de Flávio ocorreria já no primeiro dia de uma eventual mudança de governo. Ele também mencionou a possibilidade de autoridades brasileiras retirarem o senador do país durante a noite, em uma operação com helicóptero.
Democrata critica possível uso de dinheiro público
Em outras postagens, Isaiah Martin questionou a possibilidade de recursos dos contribuintes americanos serem utilizados para custear a segurança e o deslocamento de Flávio Bolsonaro. O candidato defendeu que eventuais despesas desse tipo sejam investigadas e interrompidas caso os democratas recuperem o controle do Congresso nas eleições legislativas de meio de mandato, conhecidas como midterms.
O político também pediu que os integrantes da família Bolsonaro sejam incluídos entre as prioridades de deportação após a saída de Trump da Presidência. Em outra manifestação, sugeriu o congelamento dos bens de Flávio no Brasil como forma de dificultar o financiamento de uma eventual equipe de segurança nos Estados Unidos.
As declarações foram feitas em tom de oposição política ao governo republicano. Até o momento, as publicações não representam uma decisão oficial do governo dos Estados Unidos nem indicam a existência de um procedimento formal de deportação contra Flávio.