Jean-Philip Struck Tarcísio de Freitas (dir.) ao lado de Flávio Bolsonaro durante a campanha eleitoral

Dois dias após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial, aliados do candidato derrotado divulgaram vídeos em tom moderado, no qual reconhecem o resultado do pleito.

Lula derrotou Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial ao receber 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador. A vantagem foi de quase 4,4 milhões de votos.

Em suas redes sociais nesta terça-feira (27/10), o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) criticou a forma como a campanha transcorreu, mas disse que "a eleição passou”.

"A eleição passou, a eleição passou, mas não passam estas imagens. O povo nas ruas, vestido de verde e amarelo, tomado por um sentimento de mudança. Foram 60 milhões de brasileiros e a cada um de vocês, obrigado”, afirmou o governador.

Por outro lado, Tarcísio criticou a condução do processo eleitoral e citou o que chamou de "uso da máquina” pelo governo Lula e o que chamou de "interferência do Judiciário”. "Reconhecer o resultado não significa calar sobre os excessos”, declarou.

"Agora é hora de unidade, de uma oposição vigilante, que cobre responsabilidade fiscal, que proponha aquilo que melhora a vida das pessoas e que fiscalize de perto quem governa pelos próximos quatro anos”, concluiu.

Candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL), seguiu linha semelhante, criticando a condução das eleições, mas reconhecendo o resultado.

"Nossas bandeiras continuam aí e nós não vamos desistir do Brasil. Nós lutamos até o fim, permanecemos de pé, mantivemos nossos princípios. Têm vitórias que representam derrotas e têm derrotas que são verdadeiras vitórias. Nós ganhamos, permanecemos firmes naquilo que acreditamos. O Brasil, no futuro próximo, vai vencer", declarou.

No dia anterior, o PL, partido do candidato derrotado Flávio Bolsonaro, também reconheceu o resultado da eleição presidencial.

Em nota assinada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, o PL afirmou que reconhece o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas que "questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos".

"Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições", diz a nota.

Aliados não abordam paradeiro de Flávio Bolsonaro

Os vídeos de Tarcísio de Freitas e de Alfredo Gaspar foram publicados quando já circulavam notícias sobre Flávio Bolsonaro ter fugido do Brasil rumo aos EUA. Nem Tarcísio nem Gaspar mencionaram qualquer coisa sobre o paradeiro de Flávio.

Posição semelhante foi tomada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que nesta terça-feira à tarde publicou, em seu perfil no Instagram, uma foto ao lado da senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL), também sem fazer menção ao paradeiro de Flávio. Segundo Valdemar, ele e Michelle conversaram sobre o futuro do partido e os desafios da legenda.

"Recebi hoje a senadora eleita Michelle Bolsonaro para uma conversa sobre o futuro do nosso partido e os desafios que temos pela frente. Seguimos unidos, com diálogo, responsabilidade e compromisso com o Brasil", diz o texto da publicação.

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