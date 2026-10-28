Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Áreas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país devem enfrentar pancadas de chuva e trovoadas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (28) indica condições diferentes pelo Brasil. Enquanto áreas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste devem enfrentar pancadas de chuva e trovoadas, partes do Nordeste terão predomínio de sol e temperaturas elevadas. Na Região Sul, a nebulosidade aumenta, com possibilidade de chuva em pontos específicos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas em diferentes estados. Há risco de temporais, principalmente em áreas do Centro-Oeste, do Norte e do interior nordestino.

O destaque também fica para o avanço das instabilidades sobre São Paulo e Minas Gerais, além da possibilidade de chuva volumosa no Recôncavo Baiano. Em algumas localidades, os acumulados podem ultrapassar 50 milímetros em 24 horas.

Região Norte: temporais em alguns estados e calor intenso em outros

A Região Norte terá uma quarta-feira marcada por contrastes. Enquanto a parte sul deve registrar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, áreas mais ao norte terão tempo firme e temperaturas elevadas.

No Acre, no centro e sul do Amazonas, no sul do Pará, em Rondônia e no Tocantins, há previsão de chuva e trovoadas isoladas. Nessas áreas, o Inmet mantém aviso amarelo para perigo potencial de tempestades.

Também pode chover em outras áreas do Amazonas, no sudoeste de Roraima e em partes do Acre e do Pará. Já em grande parte de Roraima, no nordeste paraense e no Amapá, o tempo deve permanecer mais estável.

O calor continua intenso no extremo norte. Em Boa Vista, capital de Roraima, a temperatura máxima pode chegar a 38°C. Em Rio Branco, no Acre, a mínima prevista é de 20°C.

Estados com maior possibilidade de chuva: Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins.

Nordeste: calor de até 39°C e chuva concentrada no interior

O Nordeste terá predomínio de sol em parte do litoral, mas as áreas do interior devem ficar em atenção para pancadas de chuva e trovoadas.

A instabilidade se concentra principalmente no centro e sul do Maranhão, em grande parte do Piauí e no noroeste e oeste da Bahia. Nessas localidades, há aviso amarelo para perigo potencial de tempestades.

O Recôncavo Baian o também merece atenção, devido à possibilidade de chuva volumosa. Os acumulados podem superar 50 milímetros em 24 horas, conforme a previsão do Inmet.

Nas demais áreas do Maranhão e do Piauí, podem ocorrer pancadas isoladas. Também há possibilidade de chuva em pontos do oeste do Ceará e de Pernambuco e na região central da Bahia.

Já no litoral leste do Ceará, incluindo Fortaleza, além do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de grande parte de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe, o sol deve aparecer entre algumas nuvens.

O calor permanece forte mesmo nas áreas com previsão de chuva. Em Teresina, no Piauí, os termômetros podem chegar a 39°C. Nas demais capitais nordestinas, as máximas previstas ficam, em geral, entre 30°C e 32°C.

Estados com maior possibilidade de chuva: Maranhão, Piauí e Bahia.

Centro-Oeste: chuva e trovoadas nos três estados e no DF

A Região Centro-Oeste está entre as áreas que exigem maior atenção nesta quarta-feira. A previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em praticamente toda a região.

O Inmet mantém aviso amarelo para perigo potencial de tempestades em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal.

A chuva pode ocorrer ao longo do dia, com períodos de maior intensidade em pontos isolados. O cenário é resultado da presença de umidade e de áreas de baixa pressão que favorecem a formação de nuvens carregadas.

Apesar da instabilidade, o calor ainda aparece em algumas localidades. Cuiabá, em Mato Grosso, pode registrar máxima de 34°C, com sensação de tempo abafado.

Em Goiânia, a máxima prevista é de 28°C. Brasília e Campo Grande devem ter máximas de 27°C, enquanto a mínima na capital federal pode chegar a 19°C.

As chuvas podem ser menos intensas no extremo sul de Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com o Paraná.

Estados com previsão de chuva: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal.

Sudeste: São Paulo e Minas Gerais têm risco de temporais

O tempo deve ficar mais instável em áreas do Sudeste, com muitas nuvens e possibilidade de chuva principalmente durante a tarde e a noite.

Em Minas Gerais, as precipitações devem se concentrar inicialmente no oeste do estado, com possibilidade de trovoadas isoladas à tarde. Também há previsão de chuva no Triângulo Mineiro e no sul mineiro.

Em São Paulo, podem ocorrer pancadas isoladas no centro, norte e oeste do estado, além de áreas próximas à divisa com o Rio de Janeiro. O Inmet mantém aviso amarelo para perigo potencial de tempestades no Triângulo Mineiro, no oeste de Minas Gerais e em regiões central, oeste e norte de São Paulo.

No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o dia deve ter variação de nuvens, com condições menos favoráveis à chuva generalizada nesta quarta-feira.

As temperaturas ficam mais amenas em parte da região. Na capital paulista, a previsão indica mínima de 12°C e máxima de 20°C. Em Belo Horizonte, os termômetros variam entre 15°C e 26°C.

No Rio de Janeiro, a mínima prevista é de 17°C, com máxima de 27°C. Em Vitória, no Espírito Santo, as temperaturas ficam entre 18°C e 24°C.

A orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas, especialmente nas áreas com previsão de temporais isolados.

Estados com maior possibilidade de chuva: São Paulo e Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro, no oeste paulista e no sul mineiro.

Sul: temperaturas amenas e aumento da nebulosidade

Depois de alguns dias de tempo mais estável, a nebulosidade volta a aumentar na Região Sul. O sol ainda pode aparecer entre nuvens, mas há possibilidade de chuva isolada em diferentes áreas.

No Paraná, as precipitações podem ocorrer no norte, oeste, sudoeste e centro do estado. No norte e noroeste paranaense, há aviso amarelo para perigo potencial de tempestades.

Em Santa Catarina, a previsão aponta possibilidade de chuva no centro, oeste e litoral sul. Já no Rio Grande do Sul, as precipitações devem ficar mais concentradas no nordeste do estado.

Nas demais áreas gaúchas, o tempo tende a permanecer mais estável, com períodos de sol entre nuvens.

As temperaturas ficam amenas nas capitais. Em Curitiba, a mínima prevista é de 11°C e a máxima, de 22°C. Em Florianópolis, os termômetros variam entre 16°C e 24°C. Já em Porto Alegre, a previsão indica mínima de 15°C e máxima de 25°C.

Embora a chuva não deva atingir toda a região com a mesma intensidade, a tendência é de aumento da instabilidade nos próximos dias, principalmente no Paraná.

Estados com possibilidade de chuva: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sobretudo em áreas específicas.

Por que o tempo muda em várias regiões?

Segundo o Inmet, áreas de baixa pressão e cavados atmosféricos, que são faixas alongadas de pressão mais baixa na atmosfera, ajudam a intensificar a instabilidade sobre o país.

A presença de ar quente e úmido favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas, que podem provocar pancadas fortes, trovoadas e rajadas de vento.

Esse cenário não significa que haverá chuva contínua em todos os municípios. As precipitações podem ocorrer de maneira irregular, atingindo algumas cidades com intensidade enquanto localidades próximas registram apenas aumento de nebulosidade.

Cuidados durante a chuva

Em áreas com previsão de temporais, é importante acompanhar os avisos meteorológicos e adotar medidas preventivas.

Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas.

Durante tempestades com raios, procure abrigo em construções seguras e evite permanecer em locais abertos.

Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento ou descargas elétricas.

Afaste-se de fios elétricos caídos e de estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.

Em caso de chuva intensa, acompanhe as orientações da Defesa Civil e dos órgãos oficiais.

A previsão pode sofrer alterações ao longo do dia. Por isso, a recomendação é consultar os boletins atualizados do Inmet para verificar as condições específicas de cada município.