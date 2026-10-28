Reprodução/Instagram Noah Bernd captura bagre-europeu albino na França

O pescador Noah Bernd, de 25 anos, capturou um bagre-europeu albino raro no lago Léman, que fica na fronteira da França com a Suíça.

A captura ocorreu no dia 19 de outubro. Segundo ele, naquele momento não era possível colocar em palavras o que estava sentindo.

Peixes assim são raros devido a uma mutação genética que impede a produção de melanina, pigmento que dá cor à pele. Sem conseguirem se camuflar, eles ficam mais vulneráveis e poucos chegam à fase adulta.

Nas redes sociais, Noah compartilhou um vídeo da captura. Assista:





Bagre-europeu

Também conhecido como siluro, o bagre-europeu é o maior peixe de água doce da Europa.

O peixe pode ultrapassar os três metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Em alguns registros, ele aparece com mais de 270 quilos.

Entre suas principais características estão o corpo alongado, a pele lisa sem escamas, a cabeça larga e os "bigodes".

Apesar de ser bonito, o bagre-europeu é considerado uma espécie invasora. Isso porque ele não tem predadores à altura e dizima a população de peixes nativos, principalmente em lagos da França e da Espanha, onde foi introduzido.



