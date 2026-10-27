Flávio Bolsonaro
Joédson Alves/Agência Brasil
Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou aos Estados Unidos nesta terça-feira (27), segundo o advogado mexicano Simón Levy, que se apresenta como interlocutor do movimento político do presidente Donald Trump. Em publicação na rede social X, Levy atribuiu ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a articulação da chegada do parlamentar ao país.

Até o momento, a informação não havia sido confirmada oficialmente pelo governo dos Estados Unidos, pelo Itamaraty ou pela Polícia Federal (PF). As circunstâncias da saída de Flávio do Brasil também não foram esclarecidas pelas autoridades.

A viagem ocorre após o senador afirmar que não deixaria o país e que entregaria seu passaporte à PF.

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