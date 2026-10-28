Reprodução/DNIT Ponte do Estreito dos Mosquitos, no Maranhão

Parte da ponte do Estreito dos Mosquitos, na BR-135, no Maranhão, será implodida no domingo (01), entre as 10h e as 16h. A operação vai interromper totalmente o tráfego na rodovia em dois pontos de Bacabeira e São Luís, tanto na chegada à capital maranhense quanto na saída da cidade.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o bloqueio será necessário para a realização dos trabalhos com segurança. A orientação é que os motoristas se programem com antecedência para evitar imprevistos durante o período de interdição.

Os bloqueios serão feitos no km 40 da BR-135, em Bacabeira, no sentido de chegada a São Luís, e no km 22, na saída da capital. A operação será acompanhada por representantes da Defesa Civil de São Luís e dos demais órgãos envolvidos.

Ponte está interditada desde abril

A parte que será demolida pertence à ponte localizada no lado esquerdo da BR-135, na altura do km 24, no sentido de entrada em São Luís. A estrutura está totalmente interditada desde abril de 2026, quando avaliações técnicas apontaram a necessidade de restringir a circulação de veículos no local.

Construída na década de 1960, a ponte passou a ser monitorada pelo DNIT, que começou estudos para avaliar suas condições e preparar a construção de uma nova ponte.





Desde a interdição, o tráfego é direcionado para a ponte do lado direito, usada pelos motoristas que saem de São Luís.