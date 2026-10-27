O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta terça-feira (27) a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos após a derrota nas eleições.
Durante uma comemoração de seu aniversário de 81 anos, no Palácio da Alvorada, em Brasília, Lula disse que quem deixa o país escondido deve explicações.
Quem não deve, não teme. O cidadão que sai escondido do seu país deve alguma coisa. E não vá dizer que não há democracia. Lula (PT).
Durante o discurso, Lula afirmou que continuou no Brasil após perder as eleições presidenciais para Fernando Collor, em 1989, e Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998.
O presidente ainda disse que recebeu convites para deixar o país durante as investigações da Operação Lava Jato, mas decidiu ficar para contestar as acusações.
Eu resolvi ficar aqui no Brasil e resolvi me entregar na Polícia Federal porque eu queria desmascarar os meus acusadores e provar a minha inocência. Lula (PT).
Lula também lembrou que entregou seu passaporte às autoridades quando foi pedido e disse que Flávio deveria ter feito o mesmo. O presidente ainda disse que a atitude de deixar o país é um ato "vergonhoso".
Pedido de asilo ainda não foi confirmado
A fuga de Flávio aconteceu após o senador afirmar que não deixaria o Brasil e em meio à determinação judicial para que entregasse seus passaportes à Polícia Federal.
A chegada de Flávio aos Estados Unidos foi confirmada ainda nesta terça-feira por Simón Levy, aliado do presidente Donald Trump. Segundo Levy, o senador teria chegado poderia receber asilo político.
Levy revelou que a operação para a retirada de Flávio do Brasil teria sido organizada pelo secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio, e recebeu o nome de “Operação Alba”.
O aliado de Trump ainda disse que Flávio passaria a liderar a oposição ao governo Lula a partir dos Estados Unidos.
Até o momento, não há confirmação oficial de autoridades brasileiras ou estadunidenses sobre a chegada do senador ao país ou a concessão de asilo político.