Reprodução/Instagram Lula (PT), presidente do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta terça-feira (27) a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos após a derrota nas eleições.

Durante uma comemoração de seu aniversário de 81 anos, no Palácio da Alvorada, em Brasília, Lula disse que quem deixa o país escondido deve explicações.

Quem não deve, não teme. O cidadão que sai escondido do seu país deve alguma coisa. E não vá dizer que não há democracia. Lula (PT).









Durante o discurso, Lula afirmou que continuou no Brasil após perder as eleições presidenciais para Fernando Collor, em 1989, e Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998.

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O presidente ainda disse que recebeu convites para deixar o país durante as investigações da Operação Lava Jato, mas decidiu ficar para contestar as acusações.

Eu resolvi ficar aqui no Brasil e resolvi me entregar na Polícia Federal porque eu queria desmascarar os meus acusadores e provar a minha inocência. Lula (PT).





Lula também lembrou que entregou seu passaporte às autoridades quando foi pedido e disse que Flávio deveria ter feito o mesmo. O presidente ainda disse que a atitude de deixar o país é um ato "vergonhoso".





Pedido de asilo ainda não foi confirmado

A fuga de Flávio aconteceu após o senador afirmar que não deixaria o Brasil e em meio à determinação judicial para que entregasse seus passaportes à Polícia Federal.

A chegada de Flávio aos Estados Unidos foi confirmada ainda nesta terça-feira por Simón Levy, aliado do presidente Donald Trump. Segundo Levy, o senador teria chegado poderia receber asilo político.

Levy revelou que a operação para a retirada de Flávio do Brasil teria sido organizada pelo secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio, e recebeu o nome de “Operação Alba”.

O aliado de Trump ainda disse que Flávio passaria a liderar a oposição ao governo Lula a partir dos Estados Unidos.

Até o momento, não há confirmação oficial de autoridades brasileiras ou estadunidenses sobre a chegada do senador ao país ou a concessão de asilo político.