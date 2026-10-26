Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Ponte Penedo-Neópolis em construção sobre o Rio São Francisco

Quem atravessa o Rio São Francisco de balsa ou lancha terá uma boa notícia em pouco menos de dois meses. A ponte de 1,18 quilômetro na BR-349, que vai ligar Penedo, em Alagoas, a Neópolis, em Sergipe, entrou na reta final das obras e tem previsão de entrega em dezembro.

Executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a obra recebeu cerca de R$ 207 milhões do Novo PAC, iniciativa do governo federal que financia megaprojetos de infraestrutura social, urbana, logística e energética em todo o país.



No caso da ponte, esse dinheiro serve para custear todos os recursos, incluindo as vigas e as estacas cravadas. Segundo dados divulgados pelo órgão, até abril, foram aplicados aproximadamente R$ 80 milhões do total investido.

Como será a ponte

Além de 1,18 quilômetro de extensão, a ponte terá 18 metros de largura, vão navegável de 150 metros e 120 vigas de 80 toneladas. A estrutura foi projetada para abrigar carros, caminhões, ciclistas e pedestres.

Também haverá acostamentos, ciclovias, passeios para pedestres e iluminação ao longo de toda a extensão.



O que já foi feito

A obra começou em maio de 2025. No balanço de abril deste ano, o DNIT informou que o projeto estava em 50% de execução.

Na época, 46 das 68 estacas já haviam sido cravadas, 36 dos 54 pilares executados e cinco das 120 vigas tinham sido instaladas do lado sergipano. Mais de 170 trabalhadores foram mobilizados para a realização dos serviços.

A ordem das etapas envolve primeiro a fundação, depois a sustentação e por último a pista.

Adeus à balsa

Hoje, o deslocamento de balsa e lancha depende dos horários disponíveis, da capacidade e da condição do rio. Com a inauguração da ponte, a travessia se torna contínua.

Isso significa que as pessoas poderão se locomover a qualquer hora, sem cobrança de valores.

Prazo depende das vigas

Com o avanço da ponte, o DNIT pretende fazer a entrega em dezembro deste ano.

No entanto, tudo depende das vigas que faltam para a conclusão. Em abril, ainda precisavam ser lançadas 115 vigas para formar o tabuleiro.



