Redação DW Kim Jong-un esteve na cidade de Dandong, no lado chinês da fronteira

Em meio a rumores de que estaria morto, a imprensa estatal chinesa divulgou imagens da visita do líder norte-coreano Kim Jong-una uma cidade no lado chinês da fronteira neste sábado (24/10).

Kim chegou a Dandong pela nova ponte do rio Yalu, inaugurada neste mês. Ele foi acompanhado pelo principal conselheiro político da China, Wang Huning.

Wang transmitiu a Kim as "saudações e os melhores votos" do presidente Xi Jinping, segundo a agência Xinhua.

Imagens da emissora CCTV mostraram Kim caminhando pela ponte, ladeado por pessoas que agitavam bandeiras. A viagem também foi confirmada à agência de notícias Reuters por fontes do governo da Coreia do Sul.

Os rumores recentes sobre a morte de Kim surgiram após um dissidente chinês alegar, sem provas, que o líder norte-coreano teria sofrido uma hemorragia cerebral e sido transferido para um hospital em Pequim, onde teria morrido.

Mas, como observou a emissora britânica BBC, um evento de tal magnitude provavelmente desencadearia reações perceptíveis na fronteira com a China, e dificilmente passaria despercebido pelos serviços de inteligência da Coreia do Sul.

Viagem de Kim coincide com datas importantes na China

A viagem de Kim coincide com o aniversário da entrada da China na Guerra da Coreia, conhecida no país como a "Guerra de Resistência à Agressão dos EUA e Ajuda à Coreia". Ainda não está claro se Kim participará dos eventos comemorativos.

Durante a guerra, de 1950 a 1953, tropas chinesas lutaram ao lado da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul e as forças das Nações Unidas lideradas pelos Estados Unidos.

A visita do líder norte-coreano também ocorre às vésperas de uma importante reunião política em Pequim, na segunda-feira, quando Xi e outras autoridades de alto escalão se reunirão para a quinta sessão plenária do poderoso Comitê Central do Partido Comunista Chinês.

Nova ponte foi inaugurada em meio a estreitamento de laços com a Rússia

A nova ponte sobre o rio Yalu foi inaugurada pouco mais de um mês depois de a Coreia do Norte e a Rússia inaugurarem sua primeira ponte rodoviária, que Pyongyang celebrou como um sinal de aproximação entre os dois países.

Enquanto o comércio da Coreia do Norte com a Rússia envolve principalmente suprimentos militares, o comércio com a China pode fornecer os bens necessários para desenvolver sua economia civil, afirmam analistas.

Com a nova ponte, China e Coreia do Norte esperam intensificar o intercâmbio entre seus povos e a cooperação econômica e comercial.

A obra de quatro pistas foi concluída em 2014, mas permaneceu sem uso por 12 anos devido à falta de estradas de acesso e instalações alfandegárias no lado norte-coreano.

Agora, China e Coreia do Norte afirmam querer a "fortalecer a comunicação estratégica e a cooperação para salvaguardar seus interesses de soberania, segurança e desenvolvimento".

A China é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte e uma fonte fundamental de apoio diplomático, econômico e político para o estado isolado e dotado de armas nucleares, embora as relações entre os dois países nem sempre tenham sido tranquilas.

ra (Reuters, AP, AFP, ots)