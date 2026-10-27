Uma ponte na China ganhou uma atração inusitada: uma cortina artificial de água que despenca da estrutura e cria a impressão de um rio caindo do céu. O efeito foi instalado na Huajiang Grand Canyon Bridge, na província de Guizhou, que detém o recorde de ponte mais alta do mundo.
A estrutura fica a cerca de 626 metros acima do fundo do cânion e tem 2.890 metros de comprimento. O vão principal mede 1.420 metros. As imagens da queda d’água artificial chamaram a atenção nas redes sociais e atraem visitantes interessados em conhecer a obra de engenharia.
Água subterrânea deu origem à atração
De acordo com o site indiano NDTV Profit, a cortina de água foi criada a partir de um reservatório subterrâneo encontrado durante a escavação de túneis para a construção da ponte.
Os engenheiros desenvolveram um sistema para direcionar essa água e criar uma queda controlada de aproximadamente 300 metros de largura. O efeito pode receber iluminação colorida e projeções, mas não funciona continuamente como uma cachoeira natural.
A atração combina o cenário montanhoso da região com a estrutura da ponte, criando a aparência de um fluxo de água que surge no alto e desaparece centenas de metros abaixo.
Ponte reduziu viagem de duas horas para dois minutos
Apesar da nova atração turística, a principal função da Huajiang Grand Canyon Bridge é melhorar a ligação entre áreas da província de Guizhou. Antes da construção, atravessar o cânion por estradas sinuosas podia levar cerca de duas horas. Com a ponte, o percurso passou a durar aproximadamente dois minutos.
A obra começou em 2022 e foi concluída em 2025. A ponte foi aberta ao tráfego em 28 de setembro daquele ano e recebeu o reconhecimento do Guinness World Records como a mais alta do mundo em abril de 2026.
A estrutura se tornou também um destino turístico, com vistas para as montanhas e o cânion. A combinação entre a altura, a extensão da ponte e a cortina artificial de água ampliou a atenção sobre o projeto.