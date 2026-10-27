Reprodução Ponte mais alta do mundo

Uma ponte na China ganhou uma atração inusitada: uma cortina artificial de água que despenca da estrutura e cria a impressão de um rio caindo do céu. O efeito foi instalado na Huajiang Grand Canyon Bridge, na província de Guizhou, que detém o recorde de ponte mais alta do mundo.

🚨 CHINA HAS TURNED THE WORLD’S HIGHEST BRIDGE INTO A GIANT WATERFALL! 🇨🇳🌊 Standing 625 metres (2,051 ft) above the canyon floor, the Huajiang Canyon Bridge in Guizhou, China, releases a spectacular curtain of water that plunges into the abyss like a river falling from the sky! 🤯 Here’s what makes it extraordinary: 🌉 World’s highest bridge: Officially certified by Guinness World Records in April 2026 at 626.01 metres above the ground below. 📏 2,890 metres long, with a massive 1,420-metre main span. 💧 A 300 metre wide artificial waterfall: Engineers diverted groundwater discovered during tunnel construction to create this spectacular water curtain. ⚡ Engineering meets spectacle: The waterfall can be illuminated with dramatic light displays, transforming the canyon into a surreal nighttime attraction. 🚗 A journey cut from over 2 hours to roughly 2 minutes across the canyon. The bridge opened in September 2025, turning one of China’s most rugged landscapes into a showcase of modern engineering. 🌏 Imagine driving across a bridge while a waterfall pours from beside you, hundreds of metres above the river! The water display is an engineered water curtain using surplus groundwater discovered during construction, not a natural waterfall flowing from the bridge. The Guinness certified height is 626.01 metres, commonly rounded to 625–626 metres. Would you dare to cross it? 😳👇 #China #Engineering #Architecture #Infrastructure #WorldRecords — Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) October 22, 2026

A estrutura fica a cerca de 626 metros acima do fundo do cânion e tem 2.890 metros de comprimento. O vão principal mede 1.420 metros. As imagens da queda d’água artificial chamaram a atenção nas redes sociais e atraem visitantes interessados em conhecer a obra de engenharia.

Água subterrânea deu origem à atração

De acordo com o site indiano NDTV Profit, a cortina de água foi criada a partir de um reservatório subterrâneo encontrado durante a escavação de túneis para a construção da ponte.

Os engenheiros desenvolveram um sistema para direcionar essa água e criar uma queda controlada de aproximadamente 300 metros de largura. O efeito pode receber iluminação colorida e projeções, mas não funciona continuamente como uma cachoeira natural.

A atração combina o cenário montanhoso da região com a estrutura da ponte, criando a aparência de um fluxo de água que surge no alto e desaparece centenas de metros abaixo.

Ponte reduziu viagem de duas horas para dois minutos

Apesar da nova atração turística, a principal função da Huajiang Grand Canyon Bridge é melhorar a ligação entre áreas da província de Guizhou. Antes da construção, atravessar o cânion por estradas sinuosas podia levar cerca de duas horas. Com a ponte, o percurso passou a durar aproximadamente dois minutos.

A obra começou em 2022 e foi concluída em 2025. A ponte foi aberta ao tráfego em 28 de setembro daquele ano e recebeu o reconhecimento do Guinness World Records como a mais alta do mundo em abril de 2026.

A estrutura se tornou também um destino turístico, com vistas para as montanhas e o cânion. A combinação entre a altura, a extensão da ponte e a cortina artificial de água ampliou a atenção sobre o projeto.