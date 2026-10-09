Rovena Rosa/Agência Brasi Trânsito na Via Dutra

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), deve aumentar o movimento nas principais rodovias que ligam São Paulo a outros estados. Quem pretende viajar entre esta sexta-feira (9) e o fim de semana precisa se preparar para períodos de tráfego intenso, principalmente nos horários de saída e retorno.

As previsões das concessionárias indicam grande circulação na Via Dutra, na Rio-Santos, na Fernão Dias e na Régis Bittencourt. Já para a BR-040, no trecho entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, não foi localizada uma estimativa específica de veículos para o feriado. E sim, uma estimativa do aumento do movimento em alguns trechos.

Como parte dos motoristas deve antecipar a volta para terça-feira (13), também é importante considerar o movimento após o feriado oficial.

Dutra e Rio-Santos devem receber 1,6 milhão de veículos

A concessionária RioSP estima que 1.666.595 veículos circulem pela Via Dutra e pela Rio-Santos durante o feriado. A maior parte do fluxo deve ficar concentrada na Dutra, principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Na Via Dutra, a previsão é de aproximadamente 1,45 milhão de veículos. Confira os horários e volumes estimados:

Sexta-feira (9): 335.077 veículos, com pico entre 17h e 18h.

Sábado (10): 310.573 veículos.

Segunda-feira (12): 293.976 veículos.

Terça-feira (13): 283.413 veículos.

Os números mostram que o retorno deve manter a rodovia movimentada também no dia seguinte ao feriado.

Na Rio-Santos, a estimativa é de 213.146 veículos ao longo do período. A estrada é utilizada por quem segue para destinos turísticos do litoral paulista e da Costa Verde fluminense.

Na sexta-feira, são esperados 55.860 veículos, com maior movimento entre 11h e 12h. No sábado, a previsão é de 47.802 veículos.

Para o retorno, a concessionária estima 43.528 veículos na segunda-feira e outros 38.993 na terça-feira.

Além do aumento no tráfego, a Dutra exige atenção especial neste período por causa do deslocamento de romeiros em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. Motoristas devem redobrar os cuidados ao passar por trechos com peregrinos caminhando ou pedalando às margens da rodovia.

Fernão Dias pode receber 1 milhão de veículos

A Rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga São Paulo a Belo Horizonte, deve receber aproximadamente 1,095 milhão de veículos durante o feriado prolongado, segundo estimativa da concessionária Motiva Minas SP.

O volume representa um aumento de cerca de 25% em relação aos dias normais. A saída para o feriado deve concentrar o maior movimento nesta sexta-feira e no sábado.

Confira os períodos previstos de maior circulação:

Sexta-feira (9): das 14h às 17h.

Sábado (10): das 8h às 10h.

Segunda-feira (12): das 10h às 17h.

A concessionária prevê reforço no monitoramento e nas equipes operacionais para acompanhar o aumento do fluxo.

Os motoristas devem planejar o trajeto com antecedência e, sempre que possível, evitar os períodos de maior concentração de veículos.

Régis Bittencourt deve ter 723 mil veículos

A Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga a região de São Paulo a Curitiba, no Paraná, deve receber aproximadamente 723 mil veículos durante o feriado prolongado.

A estimativa da concessionária aponta um volume de tráfego que pode ficar até 33% acima do registrado em dias normais.

Os períodos de maior movimento previstos são:

Sexta-feira (9): das 6h às 19h.

Sábado (10): das 7h às 11h.

Domingo (11): das 10h às 15h, com expectativa de menor fluxo em comparação aos outros dias.

Segunda-feira (12): das 10h às 17h.

A previsão divulgada contempla o período até segunda-feira. Não foi localizada uma estimativa específica da concessionária para a terça-feira (13).

BR-040: trecho entre Rio e Belo Horizonte exige atenção

A BR-040 é uma das principais ligações entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para o trecho entre as duas capitais, porém, não foi localizada uma previsão oficial de volume de veículos específica para o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A concessionária Elovias, responsável pelo trecho entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ), informou que mantém frentes de trabalho para melhorias e manutenção da rodovia durante a semana de 5 a 11 de outubro.

Os serviços incluem intervenções no pavimento, recuperação de estruturas e manutenção da sinalização. Antes de viajar, o motorista deve consultar os canais oficiais da concessionária para verificar as condições atualizadas da estrada e eventuais intervenções.

É importante não confundir esse trecho com o administrado pela Via Cristais, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO). Para essa parte da BR-040, a concessionária prevê aumento de até 79% no tráfego em Curvelo no sábado e de até 83% na segunda-feira.

Cuidados antes de pegar a estrada

Com o aumento da circulação de veículos, o planejamento pode ajudar a reduzir imprevistos. Antes de sair, os motoristas devem conferir as condições do veículo e acompanhar as informações de tráfego.

Veja algumas recomendações:

Verifique pneus, freios, faróis, lanternas e limpadores de para-brisa.

Planeje o horário de saída e consulte as condições da rodovia antes de viajar.

Respeite os limites de velocidade e mantenha distância segura do veículo à frente.

Em caso de chuva, reduza a velocidade e evite manobras bruscas.

Não utilize o celular enquanto dirige.

Faça pausas durante viagens longas e não dirija com sono ou cansaço.

A orientação é acompanhar os canais oficiais das concessionárias durante todo o feriado, inclusive na terça-feira (13), para verificar possíveis alterações no fluxo e nas condições das estradas.