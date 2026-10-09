Prefeitura de Catalão Ribeirão Pirapitinga apresentou coloração vermelha após descarte de produto irregular

A Prefeitura de Catalão, no sudeste de Goiás, informou ter identificado uma empresa do ramo de alimentação como responsável pelo descarte irregular de um líquido que deixou as águas do Ribeirão Pirapitinga com coloração roxo-avermelhada na quarta-feira (7). Segundo a administração municipal, o estabelecimento será autuado e poderá apresentar defesa no processo administrativo.

O nome da empresa e o produto lançado na água não foram divulgados no comunicado. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão (Semmac) afirma ter reunido indícios e provas para determinar a origem do descarte. Os possíveis impactos ambientais ainda estão sob investigação.

“A empresa será autuada e terá prazo para apresentar sua defesa. O caso seguirá o devido processo administrativo, de acordo com a legislação ambiental”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, José Eduardo Barroso.

A fiscalização começou após uma denúncia sobre a mudança na cor da água. Servidores da Semmac percorreram a região com apoio de equipes da Secretaria de Engenharia e Produção e da Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão (SAE).

Durante as buscas, foram coletadas amostras em diferentes pontos das redes de esgoto e de drenagem pluvial. O material foi encaminhado para análise laboratorial, mas os resultados não constam no comunicado.

De acordo com Barroso, os fiscais identificaram tanto a empresa quanto o produto descartado. A investigação terá continuidade para dimensionar a extensão dos danos e avaliar os efeitos da substância no ambiente.

O secretário informou ainda que o Ministério Público de Goiás (MPGO) tomou conhecimento do episódio e poderá propor ação judicial. O comunicado não informa se o órgão já adotou alguma medida.



