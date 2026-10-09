Reprodução/X Estados Unidos confirmam primeira execução pública em 90 anos

Os Estados Unidos vão transmitir ao vivo a execução de um ex-militar condenado por matar 13 pessoas. A informação foi confirmada pelo governo americano nesta última quinta-feira (8) e pode marcar a primeira execução pública nos Estados Unidos em 90 anos.

A confirmação da transmissão foi feita pelo Pentágono, Departamento de Defesa americano. O órgão também informou que a execução está prevista para o dia 3 de dezembro, após uma autorização do presidente Donald Trump (Republicanos).

O governo americano ainda não informou por onde a transmissão será realizada, mas disse que mais detalhes serão divulgados em breve.

Em entrevista ao canal Real America's Voice News, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que a execução poderia ser acompanhada pelo público. Ele informou também que a execução vai ser feita por um pelotão de fuzilamento.

"Ele será executado por um pelotão de fuzilamento, como deve ser, e vamos garantir que as pessoas possam testemunhar isso, que seja público", afirmou Hegseth.

O secretário também afirmou que a transmissão é necessária para que as pessoas entendam que existem consequências sérias para esses crimes.

A execução ainda pode ser adiada caso seja apresentado algum recurso por parte da defesa do ex-militar. Entre as possibilidades está um pedido de habeas corpus apresentado à Justiça.

O crime

O ex-militar é Nidal Malik Hasan. Ele foi condenado por matar 13 pessoas durante um atentado a uma base militar de Fort Hood, no Texas.

O ataque aconteceu em novembro de 2009. Hasan era psiquiatra do exército americano e deixou também outras 32 pessoas feridas. Ele só foi detido após ser atingido por disparos de um policial.

Do número total de mortos, 12 eram militares. Já no total de feridos, 30 faziam parte do exército dos Estados Unidos.

Após o atentado, em 2013, Hasan foi condenado e alegou que tentava proteger os muçulmanos e o Talebã no Afeganistão.

O ex-militar também alegou que pretendia impedir os americanos de serem enviados ao Afeganistão para combater muçulmanos.

Execução Pública

Caso seja realmente confirmada, vai ser a primeira execução pública nos Estados Unidos em 90 anos.

A última vez que uma execução desse tipo foi registrada foi em 1936. O caso aconteceu na cidade de Owensboro, que fica no estado de Kentucky.

Na ocasião, Rainey Bethea foi enforcado diante de cerca de 20 mil pessoas. O homem tinha 26 anos e foi condenado pelo estupro e assassinato de uma mulher de 70 anos.

Também marca a primeira execução militar em 67 anos. A última foi registrada em 1961, com a execução do soldado John Bennett.

Ele foi enforcado após ser condenado pelo estupro e tentativa de homicídio de uma menina austríaca de 11 anos em dezembro de 1954, quando servia na Áustria.



