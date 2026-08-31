Motiva Rodovia Fernão Dias

Quem trafega pela Fernão Dias, uma das principais ligações entre São Paulo e Minas Gerais, passou a encontrar uma rodovia em processo de recuperação desde a mudança na administração do trecho . Nos primeiros 100 dias de gestão, a Motiva afirma ter fechado cerca de 3 mil buracos ao longo dos 569 quilômetros da BR-381.

Segundo a concessionária, isso representa uma média de 30 reparos por dia. Em alguns pontos, o problema era mais profundo: a camada de asfalto retirada para a recuperação chegou a 55 centímetros de profundidade.

Além dos reparos pontuais, a empresa informa ter recuperado aproximadamente 200 quilômetros de faixas de pavimento desde que assumiu a operação da rodovia.

Nova gestão começou em abril

A Motiva Minas_SP passou a administrar a Fernão Dias em 3 de abril de 2026, depois de adquirir 100% das ações da antiga concessionária, a Autopista Fernão Dias, que era controlada pela Arteris. A transferência foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A concessão tem duração prevista de 15 anos e envolve os 569 quilômetros da BR-381 entre São Paulo e Belo Horizonte. O trecho atravessa 33 municípios e recebe cerca de 250 mil veículos por dia, de acordo com a ANTT.

A mudança ocorreu dentro de um processo de reestruturação da concessão, que prevê uma série de intervenções para melhorar as condições da estrada.

R$ 14,8 bilhões previstos para a rodovia

O novo contrato prevê aproximadamente R$ 14,8 bilhões em investimentos durante os 15 anos. Desse total, cerca de R$ 9,4 bilhões serão destinados a obras, enquanto outros R$ 5,3 bilhões estão relacionados a despesas operacionais, conservação, atendimento aos usuários e funcionamento da concessão.

Entre as obras previstas estão a implantação de mais de 108 quilômetros de faixas adicionais, cerca de 14 quilômetros de vias marginais, correções de traçado, melhorias no pavimento e a construção de 29 novas passarelas.

O projeto também inclui áreas de escape, passagens para fauna e dois Pontos de Parada e Descanso destinados aos caminhoneiros.

A própria Motiva informa que pretende concentrar R$ 3 bilhões em obras nos três primeiros anos da concessão.

Placas e iluminação também foram recuperadas

O trabalho realizado nos primeiros meses não ficou restrito ao asfalto. Segundo a concessionária, aproximadamente 2.500 placas de sinalização foram implantadas ou revitalizadas no período.

A empresa também afirma ter recuperado a iluminação do Contorno de Betim, em Minas Gerais, além de adotar uma solução provisória para ampliar a capacidade de tráfego entre Betim e Contagem.

Nesse trecho, uma pista adicional provisória passou a permitir a circulação de três faixas em vez de duas, em uma área marcada pela concentração de veículos.

Rodovia é estratégica para o transporte

A Fernão Dias é um dos principais corredores rodoviários do país e conecta duas das maiores regiões metropolitanas do Sudeste: São Paulo e Belo Horizonte.

Além de atender quem viaja entre os dois estados, a BR-381 é importante para o transporte de cargas e para a ligação com diferentes cidades do interior paulista e mineiro.

A ANTT classifica o trecho como estratégico para a logística nacional. Segundo a agência, cerca de 250 mil veículos circulam diariamente pela rodovia, que atravessa 33 municípios.

Por isso, a recuperação do pavimento tem impacto direto não apenas para motoristas de carros e motocicletas, mas também para caminhoneiros e empresas que dependem da estrada para transportar mercadorias.

O que vem pela frente

Os 3 mil buracos fechados nos primeiros 100 dias representam apenas uma etapa do pacote de intervenções previsto para a Fernão Dias.

A proposta da nova concessão é combinar a recuperação do pavimento existente com obras de ampliação da capacidade e de segurança. A previsão inclui novas faixas de rolamento, marginais, passarelas, áreas de escape e melhorias nos acessos.