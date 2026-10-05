Foto: Thiago Sória/iG Previsão aponta tempestades em várias regiões



O Brasil terá uma semana marcada por eventos climáticos extremos, variando entre temporais severos, chuva volumosa, calor intenso e estiagem. A previsão é da Climatempo, indicando que o período começou com uma frente fria no Sudeste e Centro-Oeste e terminará com a formação de uma frente fria que impactará diretamente o tempo durante o feriado prolongado do dia 12.



Região Sul

Antes do avanço do novo sistema frontal, os três estados sulistas enfrentarão um ciclo de tempestades e volumes expressivos de água, gerando riscos de enxurradas, inundações, rajadas de vento e queda de granizo, apontam os meteorologistas.

No final de semana dos dias 10 e 11 de outubro, a formação de um ciclone extratropical juntamente com a frente fria , prevista para o sábado, sobre ou nas imediações do Rio Grande do Sul e do Paraguai, reforçará o cenário de chuvas volumosas.



Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Até a quarta-feira (7), as capitais e demais municípios dessas duas regiões continuam sob risco de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte.

A partir da tarde de quarta, a instabilidade perde força na maior parte dessas localidades e os termômetros sobem rapidamente, sem a presença de massas de ar frio. Entretanto, os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul permanecem em estado de alerta para precipitações intensas ao longo de todo o restante da semana.



Região Norte

O tempo firme e abafado predominará na Região Norte, embora pancadas isoladas de chuva ainda devam ocorrer, afetando principalmente os estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

Segundo a Climatempo, a marca de 40°C volta a ser alcançada no Tocantins e em trechos do sul e leste do Pará, zonas que também registrarão períodos de ar bastante seco, com níveis de umidade oscilando entre 20% e 30%.

Região Nordeste

O Nordeste terá dias de sol constante, calor elevado e baixos índices de umidade, ficando as poucas chuvas restritas à faixa litorânea, com ênfase no litoral leste. Diante da estiagem, marcas térmicas superiores a 40°C devem ser registradas no Piauí, no sul maranhense, no sertão e no oeste da Bahia.

O interior nordestino poderá registrar umidade relativa do ar abaixo dos 20%, agravando o perigo de propagação de incêndios na vegetação.