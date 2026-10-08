Reprodução/Exército do Lula Janones lidera rede digital para alavancar campanha de Lula

O deputado federal de Minas Gerais, André Janones (Rede), mobiliza uma campanha nas redes sociais para atrair eleitores para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O movimento é feito por meio dos canais do WhatsApp e tem como objetivo intensificar a campanha à reeleição de Lula. O canal foi batizado de 'Exército do Lula' e, na manhã desta quinta-feira (8), somava cerca de 2,2 milhões de participantes.

Dentro do canal, os seguidores vão receber orientações sobre como convidar novas pessoas, convencer outros eleitores e o que publicar nas redes.

As mensagens são gravadas pelo próprio deputado. De acordo com ele, a meta é atingir 3 milhões de seguidores até a noite desta quinta-feira (8).

O projeto ganhou força após o resultado do primeiro turno das eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) terminou à frente na corrida presidencial com 47,03%. Lula somou 45,16% e os dois vão disputar o segundo turno no dia 25 de outubro.

Para esta nova etapa das eleições, o canal pretende organizar postagens coesas sobre Lula em diferentes ambientes digitais e disputar narrativas contra os apoiadores de Flávio Bolsonaro.

Além disso, eles têm como objetivo combater a disseminação de notícias falsas sobre o atual presidente.

De acordo com Janones, o projeto tem sido alvo de ataques na tentativa de derrubar o canal.

O deputado é conhecido no ambiente digital e soma mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, 1,5 milhão no TikTok e 1 milhão no X.

Em 2022, Janones comandou a estratégia online da campanha de Lula e se consagrou como uma referência em mobilização digital política.

Em 2026, ele foi reeleito deputado federal por Minas Gerais com 78.780 votos.

PL cresce

O Partido Liberal (PL) conseguiu se destacar entre os demais após o primeiro turno das eleições de 2026. Além de liderar a corrida presidencial, com Flávio Bolsonaro, a sigla elegeu mais governadores, senadores e deputados.

Além disso, a legenda conseguiu eleger diretamente cinco governadores. O partido venceu em todos os três estados da região Sul. Com Sérgio Moro eleito no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina, Luciano Zucco no Rio Grande do Sul.

Além deles, no Norte, foram eleitos Marcos Rogério, em Rondônia, e Arthur Henrique, em Roraima.

Já no Congresso Nacional, o partido conquistou 19 das 54 cadeiras em jogo, o equivalente a 35,2% do total das vagas.

O número foi suficiente para redesenhar o equilíbrio de forças no Senado, já que, em 2027, o PL deve começar com 28 senadores e a maior bancada do Congresso.

O partido também registrou recordes e conquistou um grande número de vagas para a Câmara dos Deputados. Ao todo, o Brasil elegeu 4.513 deputados federais. Desse número, o PL ficou com 121 cadeiras, sendo a maioria também na Câmara.



