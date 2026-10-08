Marcos Santos/USP Imagens Primeira fase do vestibular da Fuvest em 2019

Está acabando o prazo para se inscrever no vestibular da USP, a Fuvest. A data limite é 09 de outubro, até às 12h (horário de Brasília). São 8.147 vagas ofertadas em cursos de graduação dos diferentes campis da Universidade. 4.888 vagas são para Ampla Concorrência, 2.053 para egressos de escolas públicas, e 1.206 vagas destinadas a pessoas egressas de escolas públicas e autodeclaradas pedras, pardas ou indiígenas.



Sobre a prova



As provas vão acontecer em duas fases diferentes: A primeira fase será no dia 01 de novembro e, os convocados para a 2ª fase, farão as provas nos dias 6 e 7 de dezembro de 2026.

Novidades deste ano

Nesta edição, os candidatos respondem à 80 questões de múltipla escolha na primeira fase da prova, ao invés de 90 questões, como aplicado nos anos anteriores, mantendo somente o tempo de duração de 5 horas. Segundo a FUVEST, a mudança serve para acompanhar a expansão de questões interdisciplinares na prova, que exigem do candidato a capacidade de relacionar diferentes conhecimentos e áreas.



A segunda fase, no entanto, mantém o padrão com 10 questões de Português abertas e redação no primeiro dia, e 12 questões discursivas de duas a quatro disciplinas específicas, de acordo com cada curso.



Outra novidade sobre o vestibular de 2027 é que a prova será aplicada também na cidade de Fortaleza, no Ceará. Além da aplicação em cidades de São Paulo.



Fique atento!

É importante ressaltar que os candidatos que foram contemplados com isenção ou desconto da taxa de inscrição também devem realizar a inscrição.

Os candidatos que precisarem de recursos específicos de acessibilidade para a realização da prova, como tempo adicional, cadeira de rodas, uso de aparelho auditivo, prova ampliada, ou outros, têm até o dia 9 de outubro, às 12h (horário de Brasília) para solicitar. Para saber como fazer isso, acesse o Guia de Inclusão.





