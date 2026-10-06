Carlos Moura/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL)

Flávio Bolsonaro (PL) passou o dia seguinte ao primeiro turno da eleição presidencial reunido com aliados e discutindo os primeiros passos da campanha para a etapa final da disputa. Nesta segunda-feira (05), o senador recebeu em Brasília o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP).

Os encontros ocorreram no QG da campanha, no Lago Sul, e tiveram entre os assuntos a busca por novos apoios, a participação de Flávio em debates e a estratégia regional para os próximos 20 dias.

A campanha também pretende ampliar conversas com partidos que não integraram a aliança no primeiro turno, entre eles Republicanos, PP e União Brasil.

Flávio terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois voltarão às urnas em 25 de outubro.

Tarcísio entra na articulação do segundo turno

Reeleito em São Paulo, Tarcísio deverá assumir participação mais ativa na campanha de Flávio nas próximas semanas.

O governador viajou a Brasília nesta segunda-feira para discutir agendas conjuntas e a atuação no maior colégio eleitoral do país. A campanha considera o Sudeste uma das regiões centrais da disputa, enquanto também prepara ações para tentar avançar no Nordeste.

No domingo (04), após confirmar a reeleição, Tarcísio já havia declarado apoio a Flávio e afirmado que São Paulo teria papel relevante na disputa presidencial.

A articulação envolve ainda Guilherme Derrite, eleito senador por São Paulo. Ele participou das conversas em Brasília ao lado de Tarcísio.

Campanha quer crescer no Nordeste

Outro ponto discutido nesta segunda-feira foi o desempenho no Nordeste.

A equipe de Flávio pretende intensificar agendas e ações na região durante o segundo turno. Segundo a campanha, a tentativa será reduzir a vantagem de Lula nos estados nordestinos e preservar o desempenho obtido pelo candidato do PL em outras regiões do país.

A definição das viagens ainda depende do fechamento da agenda dos próximos dias.

A campanha também avalia aumentar a participação de Flávio em sabatinas e debates. No primeiro turno, Lula e Flávio não chegaram a se enfrentar em debates televisionados.

A primeira rodada de encontros do segundo turno está prevista para os próximos dias.

Flávio abre conversa por apoios de outros partidos

A segunda-feira também marcou o início de uma ofensiva para ampliar a coligação em torno da candidatura do PL.

A campanha tenta aproximar partidos do chamado Centrão e aliados que ficaram formalmente fora da chapa no primeiro turno. Republicanos, PP e União Brasil aparecem entre as siglas procuradas.

Flávio também busca atrair eleitores de candidatos derrotados no domingo. Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) somaram milhões de votos e passaram a ser alvo das duas campanhas.

As posições adotadas por esses candidatos após o primeiro turno foram acompanhadas pelo iG. Zema declarou que ficará contra o PT, enquanto outros nomes ainda avaliavam como se posicionar.

Pedido para visitar Jair Bolsonaro também entra no dia

A movimentação política ocorreu no mesmo dia em que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que Flávio visite o pai.

A visita estava proibida desde julho. O pedido foi apresentado um dia depois de o senador avançar ao segundo turno da eleição presidencial.

Flávio não concentrou a segunda-feira em atos públicos. A prioridade foi a articulação interna e a preparação da campanha para a nova fase da disputa.

Os próximos dias deverão ser usados para definir viagens, apoios partidários, participação em debates e a divisão de tarefas entre aliados nos estados.