Saulo Cruz/Agência Senado Plenário do Congresso Nacional

O Congresso Nacional chegará a 2027 com uma mudança expressiva no Senado. Das 54 cadeiras disputadas neste domingo (04), 40 serão ocupadas por novos nomes. O índice de renovação entre as vagas em jogo chegou a 74%.

A troca também altera a correlação de foorças em Brasília. O PL elegeu 19 senadores e deverá começar a próxima legislatura com 28 integrantes, a maior bancada da Casa. Se a projeção se confirmar, será a maior bancada partidária no início de uma legislatura desde a Constituição de 1988.

O tamanho dessa bancada terá efeito direto nas votações que exigem maioria elevada, nas negociações com o próximo presidente da República e na escolha do comando do Senado.

A Câmara também terá nova composição a partir de fevereiro. Os eleitores escolheram os 513 deputados federais que exercerão mandato até 2031. Ao contrário do Senado, onde apenas dois terços das cadeiras estavam em disputa, todos os mandatos da Câmara foram submetidos às urnas.

Apenas 14 senadores conseguiram a reeleição

Dos 32 senadores que tentaram permanecer no cargo, apenas 14 conseguiram se reeleger. Outros 18 foram derrotados.

A renovação das vagas disputadas ficou abaixo da registrada em 2018, quando também foram escolhidos dois senadores por estado. Naquela eleição, 46 das 54 cadeiras trocaram de ocupante, índice de 85,2%.

Neste ano, parte da renovação já estava garantida antes da abertura das urnas. Treze ocupantes das cadeiras em disputa não concorreram, enquanto outros nove buscaram cargos diferentes ou participaram da eleição como suplentes.

Ainda assim, as derrotas de parlamentares que tentavam a reeleição ampliaram a troca de nomes.

O Senado tem 81 cadeiras. As outras 27, preenchidas na eleição de 2022, não estavam em disputa neste domingo e têm mandatos previstos até 2031.

PL sai da eleição com maior bancada

O principal vencedor da disputa pelo Senado foi o PL. O partido conquistou 19 das 54 vagas em jogo, o equivalente a 35,2% do total.

Com os parlamentares que ainda têm mandato, a legenda deve chegar a 28 senadores em 2027. O PT aparece na sequência, com projeção de nove integrantes, seguido pelo MDB, com oito.

O PSD sofreu a maior redução. A legenda começou a atual legislatura, em 2023, com 15 senadores e deverá ter cinco no início do próximo ano.

O PL também conseguiu eleger os dois senadores em cinco unidades da Federação: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina.

Nunca, desde a Constituição de 1988, um partido havia elegido 19 senadores em uma única eleição.

Mulheres ampliam presença no Senado

A nova composição também terá presença feminina maior. Doze mulheres foram eleitas para o Senado, o maior número registrado em uma única eleição desde a redemocratização.

A bancada feminina poderá chegar a 18 senadoras em 2027, considerando também parlamentares que já possuem mandato. Elas representarão pouco mais de um quinto das 81 cadeiras.

A posse dos deputados federais e senadores eleitos está marcada para 1º de fevereiro de 2027. Até lá, mudanças partidárias, decisões judiciais sobre candidaturas e resultados de segundos turnos para governos estaduais ainda podem alterar parte da composição projetada do Senado.