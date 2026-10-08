Montagem/iG 5 destaques desta quinta-feira

Santos x Flamengo, Datafolha do segundo turno das Eleições 2026, Tribunal Superior Eleitoral julga a candidatura de Garotinho, chuva de meteoros Dracônidas e anúncio da line-up do Lollapalooza 2027 estão entre os destaques desta quinta-feira (8).

Santos encara o Flamengo em jogo de peso na tabela

Santos e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, pela 29ª rodada do Brasileirão.

A partida marca o retorno de Neymar ao alvinegro praiano, após uma lesão muscular na coxa direita. No entanto, o técnico Cuca deve deixar o atacante inicialmente no banco de reservas, para recuperá-lo de forma gradual.

Datafolha do 2º turno

A pesquisa do instituto Datafolha que mostra as intenções de voto para Presidência da República no segundo turno das Eleições 2026 será divulgada nesta quinta-feira.

Esta é a primeira pesquisa após o primeiro turno, realizado no último domingo (4). Na ocasião, o senador Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 45,16%.

TSE julga candidatura de Garotinho

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga, nesta quinta-feira, a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) ao governo do Rio de Janeiro.

Com 274 mil votos, cerca de 3% do total, Garotinho ficou em terceiro lugar na disputa, atrás de Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL).

Caso a Corte aceite a desistência do ex-governador, os votos serão anulados e recalculados.

A decisão levaria o primeiro do pleito, Douglas Ruas (PL), de 49,2% para mais de 50% dos votos, porcentagem necessária para ser declarado eleito no primeiro turno.

Chuva de meteoros Dracônidas

Entre esta quinta e sexta-feira, será possível observar do Brasil a chuva de meteoros Dracônidas.

Ao todo, são estimados cerca de cinco ou seis meteoros por hora dentro das condições ideais. O fenômeno ocorre porque a Terra cruza a órbita do cometa 21P/Giacobini-Zinner, passando por detritos deixados por ele.

Para observar a chuva, não é necessária a utilização de telescópios. A única recomendação por parte dos cientistas é que as pessoas procurem um lugar que tenha uma visão aberta do céu.

Lollapalooza revela o line-up de 2027

O Lollapalooza revela nesta quinta-feira, às 12h, o line-up de artistas que estarão no festival de 2027.

A edição, que celebra os 15 anos do evento, está marcada para os dias 19, 20 e 21 de março de 2027.



