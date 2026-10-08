Motiva Minas_SP/Divulgação Nova passarela Fernão Dias (BR-381)

A Rodovia Fernão Dias (BR-381) iniciou as obras de reconstrução da passarela que desabou. Os trabalhos começaram na manhã desta quinta-feira (8), na altura do quilômetro 5, no município de Vargem, no interior de São Paulo.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Motiva Minas_SP, nesta manhã foi feito o içamento do pilar localizado na pista sentido São Paulo (sul). O trabalho interditou o acesso à Rua Fernando Berardi, no Centro de Vargem, em frente ao Supermercado Tardini.

Já nesta tarde, será feito o içamento do pilar localizado na pista sentido Belo Horizonte (norte).

À noite, das 21h às 2h, a faixa da esquerda de ambos os sentidos vai ser bloqueada para a execução das atividades preparatórias necessárias ao içamento da viga travessa da passarela.

Neste período, o trânsito nos dois sentidos vai fluir pela faixa da direita.

Ainda segundo a concessionária, os motoristas devem redobrar a atenção ao se aproximarem do trecho, respeitar a sinalização no local e os limites de velocidade.

Além disso, por conta das operações, o trânsito deve ficar lento no trecho.

Bloqueio total

A Motiva Minas_SP também informou que a operação principal vai ser feita durante a madrugada entre os dias 13 e 14 de outubro. Durante o período, a rodovia vai totalmente bloqueada.

Os trabalhos começam a partir das 21h com a interdição parcial dos dois sentidos. Na pista sentido São Paulo, as faixas 1 e 2 serão interditadas para o posicionamento e a estabilização do guindaste. O tráfego flui pela via marginal.

Já na pista sentido Belo Horizonte, a faixa da esquerda vai bloqueada e os veículos circularão pela faixa da direita.

Mais tarde, entre 1h e 2h da manhã, será necessária a interdição total da rodovia para a execução do içamento e posicionamento da viga travessa da passarela.

Após a conclusão deste serviço, serão realizados os trabalhos de desmobilização dos equipamentos e retirada da sinalização temporária. A previsão é que a rodovia esteja totalmente liberada às 6h da manhã.

A operação vai contar com apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além disso, em caso de condições climáticas adversas, a programação pode sofrer alterações.

O acidente

No dia 18 de agosto, uma passarela caiu após um caminhão bater na estrutura na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do município de Vargem, no interior de São Paulo. Duas pessoas morreram.

Um primeiro caminhão derruba a estrutura; em seguida, um outro bate de frente. Do outro lado da pista, a passarela atinge um carro.

As vítimas foram identificadas como Douglas Soares Quaresma, de 40 anos, e a mãe dele, Rosangela Carlos Soares, de 63. O acidente também deixou uma outra pessoa ferida.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista transportava uma carga com dimensões acima dos limites. Ele foi preso em flagrante logo após o acidente.

O homem ainda fez teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

Reprodução/redes sociais Caminhão derruba passarela e bloqueia Fernão Dias (BR-381)







