Divulgação/PCGO Drogas, armas e munições apreendidas durante a 18ª fase da Operação Destroyer, em Goiás

Dois irmãos suspeitos de fornecer drogas a uma rede de tráfico na Cidade de Goiás foram presos nesta quinta-feira (8), durante a 18ª fase da Operação Destroyer, da Polícia Civil. A ação também cumpre mandados em Goiânia.

De acordo com a polícia, os irmãos e um terceiro investigado eram responsáveis pelo envio de entorpecentes para a Cidade de Goiás. No município, outros sete suspeitos fariam a distribuição e a revenda das drogas.

Até o último balanço informado pela corporação, dez pessoas haviam sido presas. Nove eram alvos de mandados de prisão preventiva. A décima foi presa em flagrante após ser encontrada com entorpecentes durante as buscas.

Ao todo, a Justiça autorizou dez mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão, totalizando 19 ordens judiciais. Até esse balanço, um dos mandados de prisão ainda não havia sido cumprido. A investigação apura tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante as buscas, os policiais apreenderam drogas, armas de fogo e munições, conforme informou a Polícia Civil.

Esta fase da operação, denominada Domini Veteres, é conduzida pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) da 4ª Delegacia Regional de Polícia. O delegado Ricardo Ramos coordena os trabalhos e acompanha o cumprimento dos mandados na Cidade de Goiás.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Destroyer já acumula mais de 860 medidas judiciais cumpridas e mais de R$ 470 milhões bloqueados desde o início. Os números se referem ao conjunto da ofensiva.



