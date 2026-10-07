Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 25/04/2023 Deltan Dallagnol

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve analisar nesta quinta-feira (8), a partir das 10h, a situação eleitoral de Deltan Dallagnol (Novo), eleito senador pelo Paraná nas eleições de 2026. O ex-procurador recebeu 25,14% dos votos, mas sua candidatura ainda está sob análise da Justiça Eleitoral.

O julgamento pode definir se Dallagnol poderá assumir o mandato. Caso o tribunal mantenha o entendimento de que o registro deve ser negado, os votos recebidos por ele serão considerados nulos e será necessário definir como a vaga no Senado será preenchida.

Entenda por que a candidatura é questionada

A disputa jurídica envolve a saída de Dallagnol do Ministério Público Federal (MPF), em novembro de 2021.

O caso já havia sido analisado pelo TSE em 2023, quando a Corte entendeu que o então procurador deixou o cargo enquanto respondia a procedimentos disciplinares que poderiam resultar em punições.

Na ocasião, os ministros consideraram que a exoneração teria ocorrido para evitar uma possível causa de inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa. A decisão levou à cassação do registro de Dallagnol, que perdeu o mandato de deputado federal.

Para a eleição deste ano, porém, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) adotou outro entendimento.

Defesa apresentou novos elementos

Ao analisar o registro para o Senado, o TRE-PR considerou o arquivamento posterior dos procedimentos disciplinares e documentos apresentados pela defesa sobre a saída do Ministério Público.

A corte regional entendeu que esses elementos poderiam modificar a análise feita anteriormente e permitiriam a candidatura de Dallagnol.

O Ministério Público Eleitoral contestou a decisão.

A questão chegou novamente ao TSE às vésperas da votação.

Decisões diferentes antes da eleição

No sábado (3), o ministro Floriano de Azevedo Marques decidiu individualmente pelo indeferimento da candidatura de Dallagnol e determinou que os votos recebidos por ele fossem considerados nulos.

Na avaliação do ministro, o TRE-PR não poderia interpretar de maneira diferente os mesmos fatos já analisados pelo TSE sem demonstrar uma mudança relevante nas circunstâncias jurídicas ou factuais.

No dia seguinte, domingo (4), data da eleição, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, suspendeu a decisão.

Ele entendeu que uma decisão individual não deveria produzir efeitos definitivos sobre a candidatura antes de uma análise do colegiado. Também considerou relevante o fato de a decisão ter sido tomada na véspera da votação, quando as urnas já estavam preparadas.

Com isso, os votos de Dallagnol foram contabilizados e a definição ficou para o plenário do tribunal.

O que pode acontecer com os votos

O julgamento desta quinta-feira será importante porque Dallagnol foi eleito para uma das vagas do Paraná no Senado, mas ainda não tem a situação eleitoral definitivamente resolvida.

Se o TSE confirmar a validade do registro, ele poderá seguir para a posse.

Caso os ministros entendam que a candidatura deve ser rejeitada, os votos recebidos por Dallagnol serão anulados. Nesse cenário, a Justiça Eleitoral terá de definir os efeitos da decisão e como a vaga será preenchida.

A situação é diferente daquela em que um candidato já possui o registro definitivamente validado: enquanto existe uma decisão pendente, os votos podem ser contabilizados, mas ficam sujeitos ao resultado final do processo.

Garotinho também será julgado

A pauta do TSE desta quinta-feira inclui ainda o caso de Anthony Garotinho (Republicanos), que disputou o governo do Rio de Janeiro com a candidatura sub judice.

A decisão pode ter impacto direto no resultado da eleição estadual. Caso os votos de Garotinho sejam anulados, a quantidade de votos válidos será recalculada.

Com a nova conta, Douglas Ruas (PL) poderá superar a marca de 50% dos votos válidos e ser considerado vencedor ainda no primeiro turno. Caso os votos sejam mantidos, permanece a possibilidade de segundo turno contra Eduardo Paes (PSD).

A análise dos dois processos coloca o TSE diante de decisões que podem alterar o resultado das eleições mesmo após a votação de 4 de outubro.