Reprodução Vídeos analisados pelos investigadores mostra o homem dirigindo em alta velocidade com a filha de 2 anos no colo

O dono de um Porsche GT3 RS avaliado em mais de R$ 2 milhões é investigado pela Polícia Civil por condução perigosa em rodovias de São Paulo. Um dos vídeos analisados pelos investigadores mostra o homem dirigindo em alta velocidade com a filha de dois anos no colo.

Na gravação, a criança aparece com as mãos no volante enquanto o pai controla o veículo com apenas uma das pernas. Durante o trajeto, o carro chega a 109 km/h.

Segundo a Polícia Civil, além das infrações e crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o homem deverá responder por corrupção de menores e apologia ao crime.

Reprodução Porsche de R$ 2 milhões é apreendida em operação contra manobras a 200 km/h no interior de SP





Criança aparece segurando o volante

As imagens chamaram a atenção dos investigadores porque mostram a menina no colo do motorista enquanto o Porsche está em movimento.

O pai acelera o veículo e permite que a criança mantenha as mãos no volante. A gravação foi publicada nas redes sociais e passou a fazer parte do material analisado pela polícia.

A conduta é considerada de alto risco, já que a criança fica exposta a uma situação em que qualquer perda de controle poderia provocar um acidente grave.

Outros vídeos mostram velocidades ainda maiores

A investigação também reúne outras gravações atribuídas ao suspeito. Em uma delas, o Porsche aparece trafegando pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na região de Jundiaí, com velocidade superior a 260 km/h.

As imagens mostram o motorista fazendo mudanças de faixa em alta velocidade.

Também foram identificados vídeos registrados em trechos do Circuito das Águas, incluindo as regiões de Serra Negra e Monte Alegre do Sul. De acordo com a polícia, os veículos envolvidos nas manobras chegavam a aproximadamente 200 km/h.

Até o momento, a investigação não confirmou a ocorrência de racha. A Polícia Civil, porém, apura se outros veículos participaram das condutas registradas nas imagens.

Porsche foi apreendido em São Bernardo do Campo

A Polícia Civil de Campinas, com apoio da Polícia Militar Rodoviária, cumpriu três mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (6), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O Porsche foi localizado em um dos endereços e apreendido junto com um celular, que também será analisado pelos investigadores.

O proprietário compareceu à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas para prestar esclarecimentos. Depois do depoimento, ele foi liberado. Ninguém foi preso durante a ação.

Polícia investiga publicações nas redes sociais

Para a Polícia Civil, a divulgação dos vídeos também é relevante para a investigação. As gravações mostram as manobras e a condução em velocidades muito acima do permitido nas rodovias.

A suspeita de apologia ao crime está relacionada justamente à publicação desse tipo de conteúdo nas redes sociais, segundo os investigadores.

O material apreendido deverá ser analisado para ajudar a esclarecer a participação do motorista e de possíveis outros envolvidos nas ocorrências.