Raphael Bezerra Rua próxima ao Rio Anicuns, em Goiânia, fica completamente alagada quando chove

Motoristas que utilizam o Waze em Goiânia passaram a contar com informações da Defesa Civil sobre alagamentos e bloqueios em vias de toda a cidade. A ampliação da parceria com o aplicativo de navegação permite inserir alertas em tempo real e indicar rotas alternativas durante o período chuvoso.

Além de vias alagadas, a ferramenta recebe informações sobre acidentes e outras situações que exigem desvios no trânsito. A Defesa Civil municipal tem acesso à edição do mapa para registrar as ocorrências e informar os trechos interditados.

“Conseguimos visualizar o trânsito da cidade e inserir alertas para os motoristas que utilizam a plataforma”, afirma o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Robledo Mendonça.

A parceria foi anunciada em 5 de fevereiro de 2025, inicialmente com foco na Marginal Botafogo. Entre os pontos críticos de alagamento estão os trechos sob os viadutos da Jamel Cecílio e da Avenida Independência. Com a ampliação, o envio de informações passou a abranger outras ruas e avenidas da capital.

Na Marginal Botafogo, totens e cancelas são utilizados para fechar o tráfego quando há risco de alagamento. Os bloqueios também são informados no Waze para que o aplicativo sugira desvios aos usuários. Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), Goiânia tem 27 totens instalados.

De acordo com o titular da SET, Tarcísio Abreu, as informações encaminhadas à plataforma incluem tanto as interdições nos pontos com totens quanto os bloqueios em outras vias onde equipes de trânsito ou da Defesa Civil identificam alagamentos.

Moradores também podem colaborar com a atualização dos alertas. Fotos de alagamentos, acidentes e outras ocorrências podem ser enviadas ao WhatsApp da Defesa Civil de Goiânia, pelo número (62) 3416-2696. As mensagens devem informar o local, a data e o horário do registro.



