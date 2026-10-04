Reprodução/X Os aliados Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro

Reeleito governador de São Paulo neste domingo (04), T arcísio de Freitas (Republicanos) afirmou, durante a comemoração da vitória, que o resultado no estado será importante para a disputa presidencial no segundo turno. Em discurso, o governador declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) e disse que São Paulo terá papel decisivo na eleição para presidente.

“Nós não podemos nos esquecer da responsabilidade que cabe a São Paulo neste momento. Elegemos o governador, elegemos dois senadores, e agora São Paulo vai ser decisivo, podem ter certeza, para eleger Flávio Bolsonaro presidente da República.”

Com 99,66% das urnas apuradas, Tarcísio tinha 62,65% dos votos válidos, contra 36,42% de Fernando Haddad (PT), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A eleição foi definida no primeiro turno.

Ao falar sobre a vitória, o governador começou o discurso agradecendo a Deus e aos aliados que participaram da campanha.

“O dia de hoje é, primeiro, um dia de gratidão. Primeiro gratidão a Deus. E eu entrego todos os projetos na mão do Senhor.”

Tarcísio também destacou a formação da aliança que o apoiou na disputa e afirmou que o grupo conseguiu reunir diferentes partidos em torno de propostas.

PH Lopes / iG Tarcísio de Freitas

“A gente montou uma grande frente para disputar essa eleição. Em um país onde falta consenso, a gente construiu um grande consenso.”

“Uma aliança por proposta, uma aliança por projeto, uma aliança para fazer a diferença.”

Durante a fala, o governador afirmou que pretende manter a população como centro das ações do próximo mandato.

“No nosso plano de governo, as pessoas são o centro. Contem conosco, porque nós vamos fazer a diferença, nós vamos entregar.”

Tarcísio também citou uma das áreas que pretende priorizar nos próximos quatro anos.

“Nós vamos pensar nas profissões do futuro.”

Apoio a Flávio Bolsonaro

Na parte do discurso dedicada à eleição presidencial, Tarcísio afirmou que a diferença registrada em São Paulo entre os candidatos à Presidência ainda pode aumentar no segundo turno.

“O resultado já foi extraordinário, já conseguimos aqui uma grande diferença, mas podem ter certeza de que essa diferença vai ser ainda maior.”

Pedro H. Lopes / iG André do Prado, Tarcísio e Derrite

O governador pediu que seus aliados mantenham a mobilização para a próxima etapa da eleição.

“Não vamos abaixar nossas bandeiras, não vai nos faltar empenho, vamos manter o estado de mobilização.”

Na sequência, Tarcísio fez uma crítica ao PT e declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.

“Vamos para a vitória, vamos derrotar o PT porque o PT não tem mais nada para apresentar para o nosso país.”

Durante a comemoração, Tarcísio também fez uma chamada de vídeo com Nikolas Ferreira (PL-MG), reeleito deputado federal por Minas Gerais. O parlamentar afirmou, durante a conversa, que a eleição teria encerrado um ciclo do PT.

Tarcísio ainda fez referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível.

“O tempo da justiça vai chegar, o tempo da virada está chegando, e tenho certeza de que essa virada vai chegar e está bem próximo."

Resultado em São Paulo

Com a apuração próxima do fim, Tarcísio tinha 62,65% dos votos válidos, enquanto Haddad somava 36,42%. O governador garantiu a reeleição sem a necessidade de segundo turno.

A última eleição para o governo paulista decidida no primeiro turno havia sido em 2014, quando Geraldo Alckmin, então no PSDB, foi reeleito com 57,31% dos votos válidos.

Tarcísio também superou o percentual obtido por José Serra (PSDB) em 2006. Naquele ano, Serra recebeu 57,93% dos votos válidos no primeiro turno.

Planos para o segundo mandato

Durante a campanha, Tarcísio apresentou uma série de projetos para os próximos quatro anos. Entre as promessas estão a construção de um trem entre São Paulo e Campinas, o túnel Santos-Guarujá e um novo centro administrativo no bairro de Campos Elíseos, na capital.

Na área de transporte, o governador também prometeu duas novas linhas de metrô, com extensões para Guarulhos e para o ABC Paulista.

Ao comemorar a vitória, Tarcísio resumiu a estratégia que, segundo ele, marcou sua campanha:

“A gente procurou fazer uma campanha leve, uma campanha propositiva, fazendo obviamente o balanço da gestão nos quatro anos e projetando os próximos quatro anos.”

Em declaração antes da votação, ele também havia dito que preferiu não responder aos ataques dos adversários:

“Fui várias vezes provocado, não respondi, resolvi não partir para o ataque.”

E completou:

“Se pegar os meus programas eleitorais, era falando de projeto, falando de esperança, falando de balanço, falando daquilo que a gente quer fazer.”