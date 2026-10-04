Reprodução/redes sociais O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Com quase todas as urnas apuradas, os dois candidatos apareciam nas primeiras posições, mas nenhum havia alcançado mais da metade dos votos válidos para vencer no primeiro turno.

Na parcial da apuração divulgada às 21h16, Flávio Bolsonaro aparecia com 47,20% dos votos válidos, enquanto Lula registrava 44,96%. Os números correspondem à contagem parcial e podem sofrer alterações até a conclusão da totalização pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O segundo turno está marcado para 25 de outubro, quando os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.

A disputa coloca frente a frente o atual presidente, que busca um novo mandato, e o senador do PL, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O resultado do primeiro turno mantém a polarização entre os campos políticos ligados ao petismo e ao bolsonarismo.

Como foi o resultado do primeiro turno

Flávio Bolsonaro terminou a apuração parcial numericamente à frente de Lula. O senador ampliou sua votação durante a campanha e consolidou sua posição como principal adversário do presidente na disputa pelo Palácio do Planalto.

Lula, por sua vez, busca continuar à frente do governo federal. O petista chegou à eleição com a experiência de três mandatos presidenciais anteriores e a tentativa de conquistar um novo período no Executivo.

A definição dos dois candidatos para o segundo turno ocorre quando nenhum dos concorrentes alcança a maioria absoluta dos votos válidos, condição necessária para encerrar a eleição presidencial já na primeira votação.

Quando será o segundo turno das eleições 2026

O segundo turno das eleições presidenciais será realizado em 25 de outubro de 2026, três semanas após a primeira votação, ocorrida neste domingo (4).

Nessa etapa, os eleitores terão de escolher entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Vence quem obtiver a maioria dos votos válidos, sem considerar os votos brancos e nulos.

A nova rodada de votação também poderá influenciar as articulações políticas e as alianças partidárias nas próximas semanas, com os candidatos buscando ampliar o apoio entre eleitores que escolheram outros nomes ou não definiram sua preferência no primeiro turno.

Quem é Lula

Luiz Inácio Lula da Silva é presidente da República e fundador do Partido dos Trabalhadores (PT). Nascido em Garanhuns, Pernambuco, ganhou projeção nacional como líder sindical no fim da década de 1970, durante as greves de trabalhadores do ABC paulista.

Lula foi eleito presidente pela primeira vez em 2002 e assumiu o cargo em 2003. Depois de dois mandatos, voltou à Presidência em 2023, após vencer Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022.

Em 2026, o petista disputa a continuidade de seu projeto político diante de uma candidatura que representa a oposição ligada ao ex-presidente Bolsonaro.

Quem é Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro e filiado ao Partido Liberal (PL). Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, construiu sua carreira política no estado fluminense, onde foi deputado estadual antes de chegar ao Senado Federal, em 2019.

Ao longo da trajetória política, tornou-se um dos principais representantes do bolsonarismo no Congresso Nacional. Sua candidatura à Presidência em 2026 o colocou na disputa nacional como representante do campo conservador e aliado de lideranças da direita.