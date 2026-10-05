Reprodução Oferta gera confusão na rua, no Brás

O anúncio de uma televisão por uma pechincha transformou o Brás, no Centro de São Paulo, em um mar de pessoas na manhã desta segunda-feira (5). Atraídos por eletrodomésticos ofertados a R$ 20 nas redes sociais, centenas de consumidores lotaram o cruzamento entre a Rua Monsenhor Andrade e a Avenida do Estado, gerando grandes filas e aglomeração na porta da nova loja. Veja vídeo do tumulto:





A Polícia Militar precisou ser acionada para interditar algumas vias momentaneamente, e linhas de ônibus que fazem o trajeto pela região tiveram seus itinerários alterados.

De acordo com reportagem publicada pelo UOL, a PM identificou um ponto de ônibus danificado em virtude da aglomeração.

Em nota ao iG, a corporação informou que "manteve contato com os responsáveis pelo estabelecimento e realizou as orientações necessárias para a organização e controle do público, visando prevenir acidentes e outros transtornos". O proprietário da loja foi conduzido ao 12º DP (Pari).

Loja suspendeu atendimento

Um dos clientes relatou nas redes sociais do estabelecimento que ficou três dias na fila para garantir um aparelho de tevê de 32 polegadas.

"Estou molhado, com chulé, mas valeu a pena. Vamos voltar mais vezes", comemorou.

Outro consumidor, que comprou um forno, também comentou sobre a espera: "Foi massa, mas não foi massa essa fila", disse.

Após a confusão, a loja anunciou no perfil oficial que ficará fechada temporariamente por conta do tumult o. "As coisas, infelizmente, saíram um pouquinho do nosso controle. O pessoal se aglomerou, o tumulto foi grande", explicou a criadora de conteúdo da marca.





Também no vídeo divulgado em seu perfil, a empresa agradeceu à Prefeitura e ao policiamento pelo auxílio na organização das vendas e lamentou a decisão de reabrir apenas em outro momento, quando o espaço estiver adequado para receber o público com segurança.