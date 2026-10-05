Agência São Paulo Chuva em São Paulo

A formação de uma área de baixa pressão próxima do litoral do Sudeste e a intensificação de outra entre o Norte da Argentina e Oeste do Paraguai devem manter a primeira metade desta semana com condições para chuvas e trovoadas em parte das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Já em estados do Norte e do Nordeste, a previsão é de calor intenso, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que ponta como deve ficar o tempo nesta terça (6) e quarta-feira (7) no Brasil.

Há também condições para chuvas isoladas no litoral leste da Região Nordeste neste terça. Nessas áreas, o céu fica com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, deixando o tempo abafado.

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A partir da quarta (7), as instabilidades enfraquecem sobre o Centro-Oeste e Sudeste e as temperaturas entram em elevação em muitas áreas, mas ainda há condições de chuva. Em Brasília (DF), que teve um fim de semana com chuva e temperaturas amenas, a temperatura volta à casa dos 30 °C na quarta, de acordo com os meteorologistas.

Por outro lado, em Roraima, no Amapá, no Nordeste do Pará e na região do Matopiba, o predomínio será de tempo mais estável, com variação de nuvens e sem chuva significativa. As temperaturas sobem bastante nessas áreas. Em Roraima, o calor segue intenso, com temperatura acima dos 35 °C e chuvas bem isoladas, e a

Acompanhe a previsão por região, de acordo com previsão do Inmet.

Região Norte

Nesta terça, o calor e a umidade formam áreas de instabilidade, que provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Amazonas, em Rondônia, no sudoeste do Pará e no noroeste e oeste de Roraima.

Para o sul de Rondônia, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Para o centro, Leste e Noroeste do Amazonas, há aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas.

No Acre, nas demais áreas de Roraima, no Oeste e Sul do Tocantins e no Sul do Pará, há possibilidade de chuvas isoladas. Não deve chover no Amapá, no Leste do Pará, incluindo as capitais Macapá e Belém, e no Norte e Leste do Tocantins.

O dia será quente no Norte e Leste da região Norte. A temperatura máxima atinge 38 °C em Boa Vista (RR), 37 °C em Manaus (AM) e 36 °C em Belém (PA), Palmas (TO) e Rio Branco (AC). A mínima será de 23 °C em Palmas (TO) e não fica abaixo de 27 °C em Boa Vista (RR) e Manaus (AM).

Alex Rocha/ PMPA Em Palmas, a temperatura pode se aproximar dos 38 graus





Na quarta, a instabilidade continua no Oeste da região Norte. Ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Centro, Oeste e Noroeste do Amazonas, onde há aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas.

Também há previsão de chuvas isoladas nas demais áreas do Amazonas e no sudoeste de Roraima. Há ainda possibilidade de chuva isolada no Acre, em Rondônia, no oeste, centro e sul de Roraima e no Sudoeste e Noroeste do Pará. Não há previsão de chuva no Amapá, em grande parte do Pará e no Tocantins, onde predomina o sol entre nuvens.

Em Macapá (AP) e no Nordeste do Pará, o dia será ensolarado, com céu claro e poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 °C em Palmas (TO), onde a máxima chega a 38 °C. Em Boa Vista (RR), será mais um dia de calor intenso, com mínima de 28 °C e máxima de 37 °C.

Região Nordeste

Na terça, chove no litoral leste do Nordeste. Há previsão de pancadas de chuva isoladas no Leste de Sergipe, em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Há também possibilidade de chuva isolada no litoral da Bahia e no litoral Leste do Ceará.

As chances de chuva são maiores pela manhã, mas continuam durante a tarde e à noite entre o litoral norte da Bahia, leste de Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Por outro lado, no leste do Maranhão, Piauí, Oeste do Ceará e de Pernambuco e no Norte da Bahia, a terça-feira será ensolarada, com poucas nuvens.

Há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar no Piauí, Leste do Maranhão, Centro e Sul do Ceará, Oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas, e no Norte, Centro, Oeste e Sul da Bahia. Maceió (AL) registra a menor temperatura entre as capitais, com 21 °C. A máxima atinge 39 °C em Teresina (PI).

Na quarta, as nuvens diminuem e a quarta-feira será ensolarada no Nordeste. Há chance de chuva apenas no Recôncavo Baiano, no litoral de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e no litoral leste do Ceará. O céu fica com muitas nuvens no centro, sul e oeste da Bahia e no agreste da região. No Maranhão, Piauí, grande parte do Ceará, Oeste da Paraíba e de Pernambuco e no Norte da Bahia, o dia será de céu claro, com poucas nuvens.

A mínima será de 22 °C em Maceió (AL), e a máxima chega a 33 °C em São Luís (MA) e 39 °C em Teresina (PI). Nas demais capitais do Nordeste, a temperatura máxima varia entre 31 °C e 32 °C.

Região Centro-Oeste

Na terça-feira, a região Centro-Oeste segue com instabilidades e condições para tempestades. Ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Noroeste, Oeste, Centro, Sul e Leste de Mato Grosso, no Oeste, Centro e Sul de Goiás e em grande parte de Mato Grosso do Sul. Há aviso laranja de perigo para tempestades no Sul de Mato Grosso e de Goiás e no Noroeste, Norte e Leste de Mato Grosso do Sul.

Carlos Bassan - PMC Há aviso laranja de perigo para tempestades no Sul de Mato Grosso e de Goiás





Também há aviso amarelo do Inmet de perigo potencial para tempestades no Oeste, Centro e Leste de Mato Grosso, Centro de Goiás e no Sudoeste e Sudeste de Mato Grosso do Sul. No Distrito Federal, Noroeste de Goiás, Nordeste de Mato Grosso e Sul de Mato Grosso do Sul, há possibilidade de chuva isolada.

O tempo fica mais firme, mas com muitas nuvens e sem chuva no nordeste de Goiás, na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Em Campo Grande (MS), a temperatura fica amena, variando entre 18 °C e 26 °C. Em Brasília (DF), esquenta durante a tarde, com mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Em Cuiabá (MT), o calor e o tempo abafado predominam, com máxima de 34 °C.

Na quarta, ainda chove no Centro-Oeste, mas a instabilidade começa a diminuir. Em toda a região, o céu fica com muitas nuvens. Ocorrem pancadas de chuva isoladas no Centro-Sul de Mato Grosso e de Goiás e em Mato Grosso do Sul. No Distrito Federal, Noroeste de Goiás e demais áreas de Mato Grosso, há possibilidade de chuva isolada. Não deve chover no Norte e Nordeste de Goiás, onde o céu fica com muitas nuvens. As temperaturas entram novamente em elevação.

A mínima será de 19 °C em Brasília (DF) e a máxima chega a 36 °C em Cuiabá (MT). Campo Grande (MS) deve registrar a menor máxima entre as capitais, mas, ainda assim, chega a 29 °C.

Região Sudeste

Na terça, a previsão do Inmet é de tempo instável com chuva em partes do Sudeste. Em São Paulo, no Triângulo Mineiro, Sul e Sudeste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Há aviso laranja de perigo para tempestades no Triângulo Mineiro, Sul de Minas Gerais, Sul do Rio de Janeiro e em São Paulo. Para a região central de Minas Gerais e demais áreas do Rio de Janeiro, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Também há possibilidade de chuva isolada no Sul do Espírito Santo e no Noroeste e Centro de Minas Gerais. Nas demais áreas, o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva. Em São Paulo, a temperatura fica amena, com mínima de 16 °C e máxima de 22 °C. Nas demais capitais, faz calor e o dia será abafado. A máxima chega a 29 °C em Belo Horizonte (MG) e a 31 °C no Rio de Janeiro (RJ) e em Vitória (ES).

Na quarta, o tempo continua instável, com pancadas de chuva no Sudeste. Chuvas isoladas ocorrem em São Paulo, no Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e no Triângulo Mineiro, centro, sul e sudeste de Minas Gerais. Não deve chover no Norte do Espírito Santo e de Minas Gerais e, assim as temperaturas sobem.

A mínima será de 16 °C em São Paulo (SP), e as máximas chegam a 30 °C em Belo Horizonte (MG), 32 °C em Vitória (ES) e 25 °C em São Paulo (SP).

Região Sul

Na terça, chove em parte da região Sul na manhã de terça (6). No Norte, Centro e Leste do Paraná, e no Centro e Leste de Santa Catarina, a chuva vem acompanhada de trovoadas isoladas. Para essas áreas, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

No Oeste e Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul, ocorrem chuvas isoladas pela manhã. Na maior parte do Rio Grande do Sul, o tempo fica estável, com muitas nuvens, mas há possibilidade de chuva isolada apenas na região central, Noroeste e na Região Metropolitana de Porto Alegre.





Durante a tarde e à noite, as chuvas ficam mais concentradas entre o norte e leste do Paraná e no leste de Santa Catarina, onde ocorrem chuvas isoladas. No Oeste do Paraná e de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva.

As temperaturas ficam amenas na região Sul. Entre as capitais, a mínima será de 12 °C em Porto Alegre (RS). Em Curitiba (PR), a máxima não deve passar de 19 °C, enquanto Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) terão máxima de 21 °C.

Na quarta, o tempo firme não dura muito na região Sul. Novas áreas de instabilidade começam a avançar sobre a região a partir de quarta-feira, provocando pancadas de chuva com trovoadas isoladas em grande parte da região.

Na faixa Leste, ocorrem chuvas isoladas. As temperaturas entram em elevação. A mínima será de 15 °C em Curitiba (PR), onde a máxima chega a 21 °C. Em Florianópolis (SC), a máxima será de 22 °C, e em Porto Alegre (RS) máxima de 24 °C.