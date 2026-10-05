Divulgação/Banco Master Daniel Vorcaro e a fraude do Banco Master

Sete dos nove principais políticos citados em registros relacionados ao Banco Master conseguiram se eleger neste domingo (04), no primeiro turno das eleições de 2026.

Entre os vencedores, estão o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o senador Jaques Wagner (PT-BA) e Antônio de Rueda (União Brasil-RJ), que conquistou uma cadeira na Congresso.

Também foram eleitos ou reeleitos Nikolas Ferreira (PL-MG), Rui Costa (PT-BA), Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Mario Frias (PL-SP). O resultado mostra que as citações relacionadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro não impediram a maioria dos nomes de conquistar apoio nas urnas.

Hugo Motta mantém espaço na Câmara

Hugo Motta foi reeleito deputado federal pela Paraíba. O presidente da Câmara aparece em registros de conversas e encontros com Vorcaro, incluindo mensagens sobre reuniões, jantares e negócios.

O deputado também foi fotografado ao lado do ex-banqueiro e do ex-ministro Fábio Faria durante uma viagem a Londres, em 2024, para um fórum jurídico financiado pelo Master.

Outro episódio que ganhou repercussão envolve um empréstimo de pelo menos R$ 22 milhões concedido pelo banco à cunhada de Motta para a compra de um terreno em João Pessoa. O deputado afirmou que não possui associação financeira direta com o Banco Master nem relação societária com a empresa envolvida na operação.

Jaques Wagner é reeleito na Bahia

Na Bahia, Jaques Wagner conseguiu renovar o mandato de senador. O parlamentar foi citado em registros analisados pela Polícia Federal que levantam suspeitas sobre possíveis benefícios em troca da defesa de interesses do banco no Senado.

Entre os elementos mencionados estão um apartamento em Salvador, uso de aeronaves e transferências para uma empresa ligada ao núcleo familiar do senador.

Wagner nega ter recebido vantagens financeiras ou ter atuado de forma ilegal em favor do Banco Master.

Rui Costa, também do PT, foi eleito para o Senado pela Bahia. O nome do ex-governador apareceu em uma proposta de delação de Vorcaro que também mencionava Wagner. O relato foi rejeitado pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República por falta de elementos suficientes para confirmar as acusações.

Rui Costa nega favorecimento ao banco.

Rueda também conquista uma vaga

Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro.

O político aparece em registros de conversas com Vorcaro e em informações sobre a disponibilização de um avião particular para viagens. Uma proposta de delação do ex-banqueiro também citou Rueda e ACM Neto em supostas articulações para aproximar o banco de institutos de previdência estaduais e da Cedae, no Rio.

Rueda nega irregularidades e afirmou ter dificuldade para comentar documentos aos quais não teve acesso.

Outros três nomes vencem

Nikolas Ferreira foi reeleito deputado federal por Minas Gerais. O parlamentar aparece em um áudio no qual pede ajuda a Vorcaro em uma questão relacionada a um ativo de mineração. O deputado confirmou o contato, mas negou qualquer irregularidade.

Elmar Nascimento, da Bahia, também renovou o mandato na Câmara. Já Mario Frias foi reeleito por São Paulo. O ex-ministro aparece em conversas relacionadas ao apoio financeiro de Vorcaro ao filme Dark Horse, produção sobre Jair Bolsonaro.

Frias nega irregularidades, enquanto a Polícia Federal apura questões relacionadas ao financiamento da produção.

Ciro Nogueira e ACM Neto ficam de fora

Entre os nove principais nomes considerados no levantamento, dois não conseguiram se eleger.

Ciro Nogueira (PP-PI) perdeu a disputa pelo Senado. O parlamentar havia sido alvo de buscas da Polícia Federal em maio, em investigação que apura suspeitas de vantagens relacionadas à atuação em favor dos negócios do Banco Master.

ACM Neto (União Brasil) também foi derrotado na disputa pelo governo da Bahia. Ele perdeu para o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que foi reeleito ainda no primeiro turno.

Os dois negam irregularidades. No caso de ACM Neto, ele afirmou que suas relações com Vorcaro estavam ligadas a compromissos profissionais e classificou como falsas as acusações feitas pelo ex-banqueiro.

Flávio Bolsonaro vai ao segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL) aparece em outro grupo de políticos relacionados ao caso. Ele não teve a disputa presidencial definida no primeiro turno e avançou para a segunda etapa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O senador é citado em mensagens relacionadas à busca de recursos para o filme Dark Horse. Flávio afirma que buscou patrocínio privado para a produção e nega ter oferecido qualquer contrapartida.

Resultado não encerra investigações

A votação deste domingo não altera o andamento das apurações envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro.

As relações entre o ex-banqueiro e os políticos são de naturezas diferentes e incluem desde contatos pessoais e contratos de prestação de serviços até suspeitas de favorecimento que ainda são analisadas pelas autoridades.