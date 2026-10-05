O desempenho dos ex-ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste domingo (04) foi marcado por resultados diferentes conforme o cargo disputado. Embora oito dos 16 nomes considerados no levantamento tenham conseguido uma vaga, nenhum dos ex-integrantes do primeiro escalão que concorreu a um governo estadual saiu vencedor.
A derrota mais expressiva ocorreu em São Paulo, onde o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) perdeu a disputa para Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro e conquistou a reeleição.
Na mesma chapa de Haddad, Márcio França (PSB), ex-ministro do Empreendedorismo, também não conseguiu se eleger como vice-governador.
Em Alagoas, outro ex-integrante do governo Lula também ficou pelo caminho. Renan Filho (MDB), que deixou o Ministério dos Transportes para disputar o Palácio dos Palmares, foi derrotado na corrida estadual.
Câmara teve aproveitamento máximo
O melhor resultado dos ex-ministros apareceu na disputa pela Câmara dos Deputados. Os cinco nomes que concorreram ao cargo conseguiram se eleger.
Foram eles:
- Paulo Teixeira (PT-SP), ex-ministro do Desenvolvimento Agrário;
- Sônia Guajajara (PSOL-SP), ex-ministra dos Povos Indígenas;
- Anielle Franco (PT-RJ), ex-ministra da Igualdade Racial;
- Jader Filho (MDB-PA), ex-ministro das Cidades;
- Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), ex-ministro de Portos e Aeroportos.
O resultado mostra que, entre os ex-integrantes do governo que decidiram disputar cargos proporcionais, a transferência de capital político para as urnas foi mais bem-sucedida.
Só dois vencem para o Senado
A disputa pelo Senado, porém, teve um desempenho bem mais difícil. Dos sete ex-ministros de Lula que concorreram a uma vaga, apenas dois foram eleitos.
Rui Costa (PT), ex-chefe da Casa Civil, conquistou uma cadeira pela Bahia. André Fufuca (PP), que comandou o Ministério do Esporte, também venceu a eleição no Maranhão.
Ficaram de fora nomes como Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), Gleisi Hoffmann (PT), Paulo Pimenta (PT) e Carlos Fávaro (PSD).
Macaé Evaristo também é eleita
Outro resultado positivo para o grupo veio em Minas Gerais. Macaé Evaristo (PT), ex-ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi eleita deputada estadual.
Com isso, o desempenho dos ex-ministros foi concentrado principalmente nas disputas legislativas, enquanto as candidaturas ao Executivo estadual terminaram sem vitórias.
Resultado fica abaixo do grupo de Bolsonaro
O desempenho dos ex-ministros de Lula também ficou abaixo do registrado por integrantes do governo de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.
Naquele ano, 17 ex-ministros de Bolsonaro concorreram e dez conseguiram se eleger ao fim dos dois turnos.
Entre os vencedores estavam Tarcísio de Freitas, eleito governador de São Paulo, além de Damares Alves, Marcos Pontes, Rogério Marinho e Tereza Cristina, que conquistaram cadeiras no Senado.