Ricardo Stuckert/PR Lula libera ministros para eleições

O desempenho dos ex-ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste domingo (04) foi marcado por resultados diferentes conforme o cargo disputado. Embora oito dos 16 nomes considerados no levantamento tenham conseguido uma vaga, nenhum dos ex-integrantes do primeiro escalão que concorreu a um governo estadual saiu vencedor.

A derrota mais expressiva ocorreu em São Paulo, onde o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) perdeu a disputa para Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro e conquistou a reeleição.

Na mesma chapa de Haddad, Márcio França (PSB), ex-ministro do Empreendedorismo, também não conseguiu se eleger como vice-governador.

Em Alagoas, outro ex-integrante do governo Lula também ficou pelo caminho. Renan Filho (MDB), que deixou o Ministério dos Transportes para disputar o Palácio dos Palmares, foi derrotado na corrida estadual.

Câmara teve aproveitamento máximo

O melhor resultado dos ex-ministros apareceu na disputa pela Câmara dos Deputados. Os cinco nomes que concorreram ao cargo conseguiram se eleger.

Foram eles:

Paulo Teixeira (PT-SP), ex-ministro do Desenvolvimento Agrário;

Sônia Guajajara (PSOL-SP), ex-ministra dos Povos Indígenas;

Anielle Franco (PT-RJ), ex-ministra da Igualdade Racial;

Jader Filho (MDB-PA), ex-ministro das Cidades;

Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), ex-ministro de Portos e Aeroportos.

O resultado mostra que, entre os ex-integrantes do governo que decidiram disputar cargos proporcionais, a transferência de capital político para as urnas foi mais bem-sucedida.

Só dois vencem para o Senado

A disputa pelo Senado, porém, teve um desempenho bem mais difícil. Dos sete ex-ministros de Lula que concorreram a uma vaga, apenas dois foram eleitos.

Rui Costa (PT), ex-chefe da Casa Civil, conquistou uma cadeira pela Bahia. André Fufuca (PP), que comandou o Ministério do Esporte, também venceu a eleição no Maranhão.

Ficaram de fora nomes como Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), Gleisi Hoffmann (PT), Paulo Pimenta (PT) e Carlos Fávaro (PSD).

Macaé Evaristo também é eleita

Outro resultado positivo para o grupo veio em Minas Gerais. Macaé Evaristo (PT), ex-ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi eleita deputada estadual.

Com isso, o desempenho dos ex-ministros foi concentrado principalmente nas disputas legislativas, enquanto as candidaturas ao Executivo estadual terminaram sem vitórias.

Resultado fica abaixo do grupo de Bolsonaro

O desempenho dos ex-ministros de Lula também ficou abaixo do registrado por integrantes do governo de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Naquele ano, 17 ex-ministros de Bolsonaro concorreram e dez conseguiram se eleger ao fim dos dois turnos.

Entre os vencedores estavam Tarcísio de Freitas, eleito governador de São Paulo, além de Damares Alves, Marcos Pontes, Rogério Marinho e Tereza Cristina, que conquistaram cadeiras no Senado.