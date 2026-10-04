Reprodução Lucas Pavanato e Nikolas Ferreira

Nikolas Ferreira (PL) e Lucas Pavanato (PL) ultrapassaram neste domingo (04) o antigo recorde de votos para deputado federal no Brasil. Os dois passaram de 2,6 milhões de votos durante a apuração e deixaram para trás a marca estabelecida por Eduardo Bolsonaro em 2018.

A eleição colocou os dois candidatos do PL nas primeiras posições do ranking das maiores votações individuais já registradas para a Câmara dos Deputados. A contagem ainda estava em andamento em Minas Gerais e São Paulo, e os totais poderiam aumentar.

Até esta eleição, Eduardo Bolsonaro detinha o recorde nacional. Em 2018, ele recebeu 1.843.735 votos por São Paulo e superou Enéas Carneiro, que havia alcançado cerca de 1,57 milhão em 2002.

O patamar foi quebrado duas vezes no mesmo domingo.

Nikolas disputou a reeleição por Minas Gerais, enquanto Pavanato concorreu a uma vaga na Câmara por São Paulo. Ambos chegaram à reta final da apuração com mais de 2,5 milhões de votos.

Nikolas amplia marca registrada em 2022

Nikolas já havia terminado as eleições de 2022 como o deputado federal mais votado do país naquele ano.

Na primeira eleição para a Câmara, recebeu 1.492.047 votos em Minas Gerais. O resultado também representou a maior votação já registrada para um candidato ao cargo no estado.

Quatro anos depois, ultrapassou a barreira de 2,5 milhões.

O deputado iniciou a carreira política como vereador de Belo Horizonte e chegou à Câmara dos Deputados em 2023.

Pavanato salta da Câmara Municipal para votação histórica

Lucas Pavanato também rompeu a antiga marca nacional em sua primeira disputa para deputado federal.

Vereador de São Paulo, ele havia sido o candidato mais votado para a Câmara Municipal da capital paulista em 2024, quando recebeu cerca de 160 mil votos.

Dois anos depois, multiplicou esse resultado ao concorrer à Câmara dos Deputados e ultrapassou os 2,5 milhões de votos.

Pavanato iniciou a carreira política como assessor de Fernando Holiday, ex-vereador de São Paulo.

Com os resultados deste domingo, Nikolas e Pavanato passaram a ocupar as duas maiores votações absolutas já registradas por candidatos a deputado federal no país.

A ordem definitiva entre os dois e os números finais dependiam da conclusão da apuração em Minas Gerais e São Paulo.

*Reportagem em atualização