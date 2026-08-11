Reprodução/redes sociais Rui Costa Pimenta, presidente do PCO e candidato a Presidência

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (11), a Operação Causa Própria, para apurar um suposto esquema de desvio de recursos públicos do Fundo Partidário e do F undo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). O alvo da operação é o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, candidato à Presidência da República.

A investigação foi iniciada após a análise de prestações de contas eleitorais e partidárias enviadas à Justiça Eleitoral.

Segundo as investigações, há indícios de que o dinheiro público destinado a atividades políticas tenha sido direcionado a empresas e pessoas físicas sem vínculo com os integrantes da sigla, que não teriam estrutura para prestar os serviços correspondentes aos valores recebidos.

O que aponta possíveis irregularidades e desvio de verbas federais.

O Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) citados na investigação da PF são duas fontes de dinheiro público usadas para financiar partidos e campanhas eleitorais.

O Fundo Partidário pode bancar, por exemplo, despesas de funcionamento dos partidos, manutenção de sedes, contratação de serviços e outras atividades partidárias previstas em lei. Uma parte também pode ser usada em campanhas.

Já o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é o chamado Fundo Eleitoral; dinheiro público destinado exclusivamente ao financiamento das campanhas eleitorais. Os partidos distribuem os recursos entre seus candidatos seguindo as regras estipuladas pela Justiça Eleitoral.

Busca e apreensão

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e aplicadas medidas cautelares determinadas pela Justiça Eleitoral. Entre elas, estão o afastamento cautelar de investigados de funções de direção, bloqueio de contas bancárias e indisponibilidade e sequestro de bens.





Entre elas estão o bloqueio de contas bancárias e investimentos, o bloqueio de bens e o afastamento de investigados de cargos de direção e administração em entidades relacionadas ao caso.

Rui Costa Pimenta, 68 anos, é presidente do Partido da Causa Operária (PCO) desde 1995 e já foi candidato à Prefeitura de São Paulo e várias vezes à Presidência da República.

O iG entrou em contato com a assessoria de imprensa do PCO e a informação é que Rui Costa Pimenta comentará a operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta tarde.