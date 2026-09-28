Reprodução Rodovia Washington Luís (SP-310)

Motoristas que circularem pela Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto, terão que lidar com uma nova tecnologia de fiscalização a partir de 1º de outubro. Câmeras equipadas com inteligência artificial vão monitorar os veículos e auxiliar na identificação de duas infrações: uso de celular ao volante e falta do cinto de segurança.

Os equipamentos foram instalados no km 438 da rodovia, nos dois sentidos, na altura da Avenida Alberto Andaló. A estrutura será utilizada 24 horas por dia, inclusive durante a noite e com os veículos em movimento.

Como vai funcionar

A tecnologia será responsável por analisar as imagens e apontar situações que possam caracterizar infrações. A partir daí, o material será encaminhado para a Polícia Militar Rodoviária, que fará a avaliação e decidirá pela autuação quando a irregularidade for confirmada.

A Ecovias Noroeste Paulista, concessionária responsável pelo trecho, ficará encarregada dos equipamentos, da infraestrutura e da manutenção do sistema. A empresa não aplica as multas.

As câmeras conseguem produzir imagens em alta resolução e identificar comportamentos dos ocupantes dos veículos mesmo quando os carros estão em deslocamento.

Celular ao volante pode render sete pontos

O uso do celular enquanto o motorista dirige é considerado uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa é de R$ 293,47, com acréscimo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já a ausência do cinto de segurança é classificada como infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. A regra vale para motoristas e passageiros.

A tecnologia, portanto, amplia a capacidade de fiscalização em situações que antes dependiam principalmente da observação direta dos policiais rodoviários.

Trecho concentra acidentes

A instalação das câmeras ocorre em uma região que apresenta grande movimentação de veículos. Segundo levantamento da Ecovias Noroeste Paulista, o trecho entre os km 430 e 454 da Washington Luís, que abrange São José do Rio Preto e Mirassol, registrou 373 sinistros entre janeiro e agosto de 2026.

As colisões traseiras foram o tipo de ocorrência mais frequente. Nos oito primeiros meses deste ano, foram contabilizados 176 casos, contra 214 no mesmo período de 2025, acentuando uma redução de 17,7%.

A concessionária considera que a fiscalização de comportamentos como distração ao volante e falta do cinto pode contribuir para reforçar a segurança no trecho.

Tecnologia já é usada em outras rodovias

O modelo de fiscalização com inteligência artificial já começou a ser utilizado em outras estradas de São Paulo. Na Rodovia Raposo Tavares, por exemplo, duas câmeras em operação desde agosto registraram 2.316 autuações no primeiro mês, segundo dados da Polícia Militar Rodoviária.

Do total, 1.386 ocorrências foram relacionadas à falta do cinto e 930 ao uso de celular ou fones de ouvido pelo condutor. As câmeras também conseguem registrar imagens durante a noite e de veículos em movimento.

A experiência mostra como a tecnologia pode ampliar o alcance da fiscalização, mas a confirmação da infração continua dependendo da análise dos agentes responsáveis.

Quando começa

A fiscalização na Washington Luís começa em 1º de outubro, no km 438, nos dois sentidos da rodovia, em São José do Rio Preto.

A orientação para quem passar pelo trecho é manter o celular fora das mãos durante a condução e utilizar corretamente o cinto de segurança.