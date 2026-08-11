Reprodução Rodovia Washington Luís (SP-310)

Quem pretende pegar a estrada pelo interior de São Paulo nesta semana deve ficar atento às mudanças no trânsito provocadas por obras e serviços de manutenção. A Ecovias Noroeste Paulista realiza intervenções em diferentes trechos de rodovias até sábado (15), com possibilidade de interdições de faixas e alterações na circulação.

Os trabalhos estão concentrados principalmente na Rodovia Washington Luís (SP-310), mas também atingem as rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333), Comendador Pedro Monteleone (SP-351) e José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323).

Horários das intervenções

De acordo com a concessionária, os serviços realizados durante o dia estão previstos, em geral, entre 7h e 17h. Já as atividades noturnas ocorrem das 21h às 7h.

Na Washington Luís, alguns trechos que passam por obras de ampliação têm horários específicos para o fechamento de faixas:

São Carlos: de segunda a quinta-feira, das 6h às 17h; sexta-feira, das 6h às 16h; e sábado, das 7h às 17h. Também há serviço noturno no sábado, das 21h às 5h.

Cedral: de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h; sexta-feira, das 7h às 16h; e sábado, das 7h às 17h.

São José do Rio Preto: de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 17h; sexta-feira, das 7h30 às 16h; e sábado, das 7h30 às 17h.

Washington Luís concentra obras

A SP-310 é o principal ponto de atenção durante a semana. Os serviços abrangem um longo trecho, entre São Carlos e Mirassol.

Além dos trabalhos de manutenção, a concessionária continua a implantação de terceiras e quartas faixas em São José do Rio Preto, entre os km 442 e 444.

Entre as atividades previstas estão:

Construção de dois viadutos sobre o acesso ao Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino, no km 442+650;

Continuidade das obras de uma via marginal entre os km 440+600 e 442;

Serviços de supressão vegetal e escavação entre os km 440 e 436;

Fundação de um novo viaduto no km 436;

Alargamento da ponte sobre o Córrego dos Macacos, no km 434.

Segundo a Ecovias, algumas intervenções podem provocar bloqueios pontuais no acostamento.

Acesso a Potirendaba continua interditado

Outro ponto que merece atenção fica em Cedral, no km 425 da pista sul da SP-310, no sentido interior–capital.

O local passa por obras para adequação do acesso existente e implantação de um novo dispositivo que dará acesso a Potirendaba. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim de agosto.

Enquanto o acesso estiver fechado, a orientação é utilizar o dispositivo de retorno localizado no km 421 da pista sul, também em Cedral.

Veja onde haverá serviços

Além da Washington Luís, outras rodovias terão equipes trabalhando ao longo da semana.

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326)

Os serviços avançam por trechos entre os km 293 e 426, passando por cidades como:

Matão;

Dobrada;

Santa Ernestina;

Guariba;

Taquaritinga;

Jaboticabal;

Taiúva;

Taquaral;

Pitangueiras;

Bebedouro;

Colina;

Barretos.

No sábado (15), porém, não estão previstas obras na SP-326.

Rodovias SP-333

Os trabalhos atingem trechos entre os km 119 e 212, envolvendo municípios como:

Jaboticabal;

Taquaritinga;

Itápolis;

Borborema.

No sábado, os serviços continuam nesse trecho.

Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351)

Durante a semana, haverá serviços em diferentes pontos entre Bebedouro, Pirangi, Paraíso, Palmares Paulista e Catanduva.

No sábado (15), não estão previstas intervenções nessa rodovia.

Rodovias SP-323

Os serviços passam por trechos entre Taquaritinga, Monte Alto, Vista Alegre do Alto e Pirangi.

Assim como na SP-351, a programação indica ausência de obras no sábado (15).

Motorista deve redobrar atenção

Como as intervenções podem mudar conforme o andamento dos trabalhos, a programação está sujeita a alterações.

A orientação para quem passar pelos locais é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização provisória e ficar atento às equipes que trabalham nas pistas e acostamentos.

A concessionária também recomenda que os motoristas planejem o trajeto antes de sair, principalmente quem precisa viajar durante os horários de maior concentração de serviços.