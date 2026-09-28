Reprodução / X Acidente com ônibus na BR-262 deixa três mortos e 44 feridos

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou três pessoas mortas e outras 44 feridas na madrugada desta segunda-feira (28), na BR-262, em Ibatiba, na região do Caparaó, no Espírito Santo. O veículo tombou em um trecho conhecido como Curva da Ferradura, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As equipes de resgate foram mobilizadas para atender as vítimas, que receberam atendimento e foram encaminhadas para hospitais da região. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Como aconteceu o acidente na BR-262

O ônibus de turismo havia saído de Itaoca, no litoral sul do Espírito Santo, e seguia para Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 47 passageiros, além do motorista. Durante o atendimento da ocorrência, foi confirmado que três pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas.

Entre as vítimas fatais, duas foram encontradas sem vida após serem ejetadas do ônibus. Uma terceira pessoa não resistiu aos ferimentos durante o atendimento realizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Inicialmente, foram divulgadas informações sobre um número maior de mortes, mas o balanço foi atualizado pelo Corpo de Bombeiros para três vítimas fatais.

Passageiro relatou possível problema mecânico

Um dos passageiros relatou que o ônibus teria apresentado problemas mecânicos durante o trajeto. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre qual componente ou sistema do veículo teria apresentado falha.

Até a última atualização das informações, não havia confirmação de que uma eventual falha mecânica tenha provocado o tombamento.

As causas do acidente deverão ser apuradas durante a investigação, que deve considerar as condições do veículo, as circunstâncias do trajeto e outros fatores que possam ter contribuído para a ocorrência.





Onde fica a Curva da Ferradura?

O acidente aconteceu na BR-262, em Ibatiba, município localizado na região do Caparaó, no Espírito Santo. O trecho conhecido como Curva da Ferradura foi o ponto indicado pela PRF para a ocorrência.

A rodovia é uma importante ligação entre o Espírito Santo e Minas Gerais e é utilizada tanto por veículos de passeio quanto por caminhões e ônibus que realizam viagens entre os dois estados.

As equipes de emergência e os órgãos de segurança atuaram durante a madrugada no socorro às vítimas e no atendimento da ocorrência. Novas informações sobre o estado de saúde dos feridos e as circunstâncias do tombamento poderão ser divulgadas pelas autoridades responsáveis.