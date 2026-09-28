Gilberto Marques/Prefeitura de SP Ciranças aproveitando o calor na Fonte Flutuante do Lago Parque do Carmo, em São Paulo

A cidade de São Paulo volta a contar com chuvas a partir desta segunda-feira (28). O dia iniciou com a presença de nuvens e uma temperatura média de 17°C, de acordo com os termômetros do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, mas, com o passar das horas, o sol aparece e favorece a rápida elevação das temperaturas. A máxima prevista pode superar os 32°C.

Na capital, os índices de umidade relativa do ar atingem valores em torno dos 35%. Já no interior, a Defesa Civil do Estado alerta para possíveis percentuais abaixo dos 30%, o que representa risco à saúde.

No final da tarde, o clima muda, e a chegada de uma brisa marítima pode provocar um aumento da nebulosidade. De acordo com a previsão da Defesa Civil, a cidade deve contar com pancadas de chuva durante o final da tarde e à noite.

Dados do CGE colocam este setembro como o mais chuvoso já registrado na história de São Paulo, com um valor acumulado de 294,9mm de chuva até o momento, o que corresponde a mais de quatro vezes, ou 346,9% acima, dos 66mm esperados pra o mês todo.

Chuvas devem piorar

A partir da terça-feira (29), as instabilidades na Grande São Paulo devem aumentar. O dia deve começar com sol e temperaturas em rápida elevação, com máximas que podem superar os 33°C e mínimas de 18°C; os índices de umidade atingem valores próximos aos 30%.





No final da tarde, a aproximação de uma frente fria aumenta a possibilidade de chuva, que deve se manter também durante a noite; a nebulosidade também deve aumentar. De acordo com a Defesa Civil, o dia também pode contar com temporais localizados, com raios e rajadas ocasionais de vento em algumas partes do estado.

Por mais que a chuva esteja presente, os acumulados não devem ser elevados, mas ainda assim devem ser observados com cautela. Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Segunda-feira (28): Mínima de 18°C, máxima de 32°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Terça-feira (29): Mínima de 18°C, máxima de 33°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quarta-feira (30): Mínima de 20°C, máxima de 29°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quinta-feira (01): Mínima de 19°C, máxima de 25°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sexta-feira (02): Mínima de 16°C, máxima de 20°C. Nublado com chuva de manhã. À tarde pode garoar

- Sábado (03): Mínima de 16°C, máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Domingo(04): Mínima de 17°C, máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

