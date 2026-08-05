Reprodução Redes Sociais A cirurgiã-dentista Emelly de Lima e Silva morreu após grave acidente em Rio Claro (SP)

A cirurgiã-dentista Emelly de Lima e Silva, de 24 anos, morreu após ficar três dias internada em decorrência de um grave acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310) , em Santa Gertrudes, no interior de São Paulo. A jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu na segunda-feira (03).

O acidente aconteceu na quinta-feira (30), na altura do km 164 da rodovia. Segundo as autoridades, Emelly estava em uma motocicleta quando teria perdido o controle do veículo depois que uma lona que estava sobre a pista se enroscou na moto.

Na sequência, ela caiu na rodovia e acabou sendo atropelada por um caminhão.

Jovem ficou internada em estado grave

Após o acidente, Emelly foi socorrida e levada para a Santa Casa de Rio Claro, onde permaneceu internada em estado grave.

Mesmo com o atendimento médico, ela não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois da ocorrência.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro (SP).

Acidente aconteceu na Rodovia Washington Luís

O trecho onde ocorreu a batida fica na SP-310, uma das principais rodovias do interior de São Paulo. A Washington Luís é utilizada diariamente por motoristas que circulam entre municípios da região e também no deslocamento em direção à capital paulista.

As circunstâncias que levaram a lona a ficar sobre a pista e provocar o acidente devem ser apuradas pelas autoridades.

Velório e sepultamento

O velório de Emelly está previsto para começar às 9h30 desta quarta-feira (05), no Memorial Park Villa Real.

O sepultamento está marcado para as 13h30, no mesmo local.