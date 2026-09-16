Divulgação/Motiva-CCR Sistema de pedágio automático Free Flow, na Via Dutra

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública contra a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e a concessionária CCR-Motiva, que administra a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), pedindo a isenção das tarifas de pedágio free flow para motocicletas.

O pedido foi feito nesta segunda-feira (14) e a isenção deve se estender também a motonetas, triciclos e veículos similares. A solicitação é válida para todo o trecho metropolitano de São Paulo da Via Dutra.

De acordo com o MPF, a imunidade tarifária para motocicletas na Dutra já tem previsão em uma portaria do Ministério de Infraestrutura editada em agosto de 2021. Mesmo assim, a ANTT autorizou a cobrança para motociclistas nos pedágios eletrônicos desde novembro de 2025.

A agência chegou a reconhecer a legalidade da isenção e assumiu a responsabilidade pela implementação da tarifa. Porém, a medida de aplicação do benefício ficou restrita apenas às praças de pedágio convencionais, excluindo os pontos de cobrança no novo sistema.

Além de contrariar a norma do governo federal que havia determinado a isenção, a cobrança ainda proporcionou, segundo o MPF, um tratamento desigual aos motociclistas.

As regras atuais do sistema garantem que todos os motoristas que pagam pedágio comum em Arujá, na Região Metropolitana de SP, fiquem livres de cobrança ao atravessarem os pórticos do modelo eletrônico.

Como os motociclistas já estão isentos da tarifa convencional, aqueles que passam por Arujá nada pagam ao trafegar pela Dutra. Porém, os condutores de motocicletas são cobrados todas as vezes que acessam a pista, já não registram passagem pela praça de pedágio.

O MPF também pediu a restituição de valores que os motociclistas já tenham pago após cobrança nos pontos de tarifação eletrônica. A ação ainda solicita o cancelamento de eventuais débitos pendentes e a anulação de multas que já tenham sido aplicadas.

O iG solicitou um posicionamento à ANTT e à CCR-Motiva, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

O que é o Free Flow?

O Free Flow pode ser chamado também de “pedágio eletrônico em livre passagem”. O modelo de cobrança elimina praças físicas e cancelas.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) explica que os veículos passam por pórticos que identificam automaticamente TAGs ou placas e a cobrança é feita de forma eletrônica.

Para os usuários que não possuem tags, o sistema identifica a placa do carro e o motorista tem até 30 dias para realizar o pagamento.

Caso ele não seja feito, é gerada uma multa e considerada a inadimplência.

O não pagamento ainda configura evasão, resultando em multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

Ainda de acordo com a ANTT, o modelo busca mais fluidez, segurança viária, redução de emissões e modernização do sistema de concessões.



